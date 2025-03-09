Експерти назвали 6 причин, через які не варто купувати складаний смартфон (відео)

Слабка батарея, складка посеред екрана, захисна плівка, що відшаровується, та інші чинники, які явно говорять не на користь "розкладачок".

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Складні телефони чудово підходять для розмов, але вони не дуже практичні. Експерти розглянули деякі їхні недоліки, які можуть відвернути від покупки такого телефону, пише androidpolice.com.

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Нестандартне співвідношення сторін

Дисплеї "розкладачок" мають нетипове співвідношення сторін. Наприклад, основний екран Z Flip 6 та Z Fold 6 мають співвідношення 22:9. Традиційні смартфони мають співвідношення 19,5:9. Екрани складних телефонів більш високі, але вузькі. Для тих, хто любить прокручувати стрічку Instagram і дивитися відео на YouTube, вужчий екран здається трохи незручним.

Захисна плівка знімається

Складні телефони поставляються з пластиковими захисними плівками для запобігання пошкоджень, і на відміну від традиційного скла, вони схильні до подряпин. Що ще важливіше, вони мають дешевий і некрасивий вигляд, а після місяців використання гаджета і зовсім відшаровуються на складці.

Посередні камери

"Розкладачки" не вирізняються якістю роботи камер. Фотографії та відео, наприклад, зняті на Z Flip 5, позбавлені деталізації та глибини порівняно з тими, які робить iPhone. А все тому, що розкладні телефони мають більш тонкий профіль, і розробникам складно розмістити великі датчики та об'єктиви камери в такому тонкому корпусі. Найгіршою камерою в більшості "розкладачок" зазвичай є фронтальна селфі-камера, але можливість скласти і використовувати основні камери для селфі пом'якшує цю проблему.

Наявність складки

Складка дещо дратує користувачів таких телефонів, як Z Flip 5. Багато хто думає, що звикнуть до неї за кілька тижнів, але це не так. На новому апараті складка ледь помітна, але після того, як ви складаєте і розкладаєте його протягом кількох днів, вона стає дедалі помітнішою.

Міцність шарнірів

Шарніри з часом розхитуються і після кількох місяців використання телефону вже не здаються і не відчуваються міцними. Навіть під кутом 90 градусів верхня половина смартфона здається трохи хиткою.

Samsung оцінює шарнір Z Flip 5 у 200 000 циклів складання і розкладання, що має бути достатньо, щоб шарнір прослужив близько 5 років, якщо відкривати і закривати гаджет 100 разів на день.

Незадовільний час роботи батареї

Якщо для вас пріоритетно працювати цілий день без підзарядки, експерти рекомендують звичайний плоский телефон, наприклад Galaxy S25 Ultra або Pixel 9 Pro XL. Незважаючи на те, що складаний смартфон у вигляді книжки, наприклад Galaxy Z Fold 6, більший, він оснащений акумулятором меншого розміру, ніж S25 Ultra. Це пов'язано з тим, що "розкладачки" не здатні ефективно використовувати внутрішній простір, як звичайні телефони, через наявність шарнірного механізму, який вимагає конструкції з роздільним акумулятором.

Час роботи акумулятора гірший у складних телефонів у вигляді розкладачки, тому що вони компактні і віддають пріоритет тонкощі корпусу. Крім того, наявність декількох дисплеїв не залишає багато місця для більшого акумулятора без потенційного збитку для розсіювання тепла. Наприклад, iPhone 16 Pro Max без проблем працює цілий день, але Z Flip 5 до вечора показує попередження про низький заряд батареї.

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