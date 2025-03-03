Два нові смартфони Samsung з величезною батареєю і функціями ШІ коштуватимуть $500

Наступники торішніх Galaxy A35 і A55 конкуруватимуть з iPhone 16e, впевнені у виданні The Sun.

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Південнокорейська компанія Samsung представила два абсолютно нові бюджетні телефони через кілька днів після того, як Apple випустила недорогий iPhone 16e, пише The Sun.

Останні новинки компанії мають більшу батарею, ніж будь-який iPhone, і оснащені деякими преміальними функціями ШІ, представленими в нещодавній серії Galaxy S25. Йдеться про Galaxy A36 і Galaxy A56, які є наступниками торішніх A35 і A55.

Модель A55 мала стильний дизайн, гідну камеру і потужну батарею. Наступник же відрізняється деякими ключовими змінами в дизайні, особливо в налаштуванні камери. Він також трохи тонший, а дисплей став трохи більшим.

Смартфон A56 отримав 12-мегапіксельну надширококутну камеру з 50-мегапіксельною основною і 5-мегапіксельною макро. Фронтальна селфі-камера була збільшена до 12 мегапікселів: тепер вона може знімати портрети, використовуючи інтелектуальний автофокус для аналізу сцени, точно визначаючи фокусні об'єкти.

Смартфони Galaxy A36 і A56 Фото: Jamie Harris / The Sun

A56 також отримує деякі з найкращих функцій, які можна побачити в деяких преміальних телефонах Samsung. Сюди входить Auto Trim, що використовує ШІ для підвищення швидкості редагування, щоб легко витягувати яскраві моменти з декількох відео. І Best Face, що гарантує, що у кожного на фотографії буде найкращий вираз обличчя.

Що стосується акумулятора, то його ємність сягає 5000 мАг. Він здатний забезпечити два дні використання без підзарядки, за словами розробників. Компанія також поліпшила швидкість зарядки.

Обидва смартфони працюватимуть на операційній системі Android, яка включає нову панель Now Bar з такою інформацією, як повідомлення в реальному часі та багато іншого, в нижній частині екрана.

Гаджети поставляються з 256 ГБ пам'яті, вартістю 500 доларів для A36 і 600 доларів для A56.

Попередні замовлення стартували 2 березня перед початком офіційного виходу на ринок 19 березня.

Раніше ми писали про те, які проблеми виникають зі смартфоном Samsung Galaxy S25 і як їх усунути. Важливо пам'ятати, що не кожен смартфон серії Galaxy S25 матиме ці проблеми.