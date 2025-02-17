Смартфон Samsung Galaxy S25 погано заряджається: експерти з'ясували, у чому причина

Проблема може бути пов'язана з використанням кабелю USB-C на 5 А з блоком живлення потужністю 45 Вт.

Related video

Власники Galaxy S25 Ultra і Plus періодично стикаються з проблемами повільної зарядки. Про це пише Android Police.

Одним із найбільших недоліків флагманських телефонів Samsung є їхня повільна швидкість заряджання. Galaxy S25 Ultra і його побратим Plus мало що роблять для поліпшення цього показника, досягаючи максимуму в 45 Вт — стільки ж, скільки і їхні попередники. Оскільки це не найшвидша технологія зарядки, можна було б очікувати, що Samsung доведе її реалізацію до досконалості. Але, мабуть, це не так, оскільки багато власників Galaxy S25 повідомляють про проблеми із зарядкою своїх телефонів.

Користувачі ранніх Galaxy S25+ і S25 Ultra скаржаться на повільне заряджання і періодичні переривання заряджання. Деякі повідомляють, що зарядний пристрій, який вони використовували для швидкої зарядки свого попереднього флагманського пристрою Galaxy, не працює належним чином із Galaxy S25, і потрібно кілька годин, щоб заповнити акумулятор до прийнятного рівня. І це незважаючи на те, що на екрані блокування телефону відображається "Super Charging 2.0". У деяких телефон відмовляється заряджатися, постійно перемикаючись між під'єднаним і вимкненим станом з адаптером.

Проблема також виникає у власників S25, які використовують офіційний зарядний пристрій Samsung на 45 Вт і комплектний кабель USB-C на 5 А. Деякі користувачі виявили, що вимкнення функції швидкої зарядки дає змогу телефону заряджатися за допомогою адаптера на 45 Вт, хоча й повільніше.

Судячи з повідомлень, проблема із зарядкою Galaxy S25, мабуть, широко поширена.

Samsung знає про проблему з надшвидкою зарядкою

Samsung Italia визнала проблему на початку лютого, заявивши, що її буде виправлено в майбутньому оновленні. Вони також рекомендували зачепленим власникам S25 використовувати кабель 3A, що входить у комплект телефону, замість кабелю USB-C 5A для зарядки.

Проблема стосується тільки швидкої дротової зарядки і не впливає на бездротову зарядку. Схоже, вона також обмежена S25+ і S25 Ultra, оскільки стандартний Galaxy S25 підтримує тільки швидку зарядку 25 Вт і залишається незачепленим.

Samsung вже випустила перше оновлення програмного забезпечення після запуску для серії Galaxy S25. В офіційній замітці до випуску згадуються поліпшення зарядки, але неясно, чи виправляє оновлення проблему.

Якщо Samsung не підтвердить, що виправлення випущено, перейдіть на кабель USB-C 3A і блок живлення 25-35 Вт для зарядки Galaxy S25+ або Ultra. В іншому разі вимкніть функцію надшвидкої зарядки.

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy S25 підтримує супутниковий зв'язок, але є підступ. Samsung не співпрацює з постачальниками супутникового зв'язку, незважаючи на те, що оснастила новий флагман усім необхідним обладнанням.