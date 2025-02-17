Смартфон Samsung Galaxy S25 плохо заряжается: эксперты выяснили, в чем причина

Проблема может быть связана с использованием кабеля USB-C на 5 А с блоком питания мощностью 45 Вт.

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Владельцы Galaxy S25 Ultra и Plus периодически сталкиваются с проблемами медленной зарядки. Об этом пишет Android Police.

Одним из самых больших недостатков флагманских телефонов Samsung является их медленная скорость зарядки. Galaxy S25 Ultra и его собрат Plus мало что делают для улучшения этого показателя, достигая максимума в 45 Вт — столько же, сколько и их предшественники. Поскольку это не самая быстрая технология зарядки, можно было бы ожидать, что Samsung доведет ее реализацию до совершенства. Но, по-видимому, это не так, поскольку многие владельцы Galaxy S25 сообщают о проблемах с зарядкой своих телефонов.

Пользователи ранних Galaxy S25+ и S25 Ultra жалуются на медленную зарядку и периодические прерывания зарядки. Некоторые сообщают, что зарядное устройство, которое они использовали для быстрой зарядки своего предыдущего флагманского устройства Galaxy, не работает должным образом с Galaxy S25, и требуется несколько часов, чтобы заполнить аккумулятор до приемлемого уровня. И это несмотря на то, что на экране блокировки телефона отображается "Super Charging 2.0". У некоторых телефон отказывается заряжаться, постоянно переключаясь между подключенным и отключенным состоянием с адаптером.

Проблема также возникает у владельцев S25, использующих официальное зарядное устройство Samsung на 45 Вт и комплектный кабель USB-C на 5 А. Некоторые пользователи обнаружили, что отключение функции быстрой зарядки позволяет телефону заряжаться с помощью адаптера на 45 Вт, хотя и медленнее.

Судя по сообщениям, проблема с зарядкой Galaxy S25, по-видимому, широко распространена.

Samsung знает о проблеме со сверхбыстрой зарядкой

Samsung Italia признала проблему в начале февраля, заявив, что она будет исправлена ​​в будущем обновлении. Они также рекомендовали затронутым владельцам S25 использовать кабель 3A, входящий в комплект телефона, вместо кабеля USB-C 5A для зарядки.

Проблема касается только быстрой проводной зарядки и не влияет на беспроводную зарядку. Похоже, она также ограничена S25+ и S25 Ultra, поскольку стандартный Galaxy S25 поддерживает только быструю зарядку 25 Вт и остается незатронутым.

Samsung уже выпустила первое обновление программного обеспечения после запуска для серии Galaxy S25. В официальной заметке к выпуску упоминаются улучшения зарядки, но неясно, исправляет ли обновление проблему.

Если Samsung не подтвердит, что исправление выпущено, переключитесь на кабель USB-C 3A и блок питания 25-35 Вт для зарядки Galaxy S25+ или Ultra. В противном случае отключите функцию сверхбыстрой зарядки.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S25 поддерживает спутниковую связь, но есть подвох. Samsung не сотрудничает с поставщиками спутниковой связи, несмотря на то, что оснастила новый флагман всем необходимым оборудованием.