Проблеми зі смартфоном Samsung Galaxy S25 і як їх усунути: що важливо знати користувачам

Важливо пам'ятати, що не кожен смартфон серії Samsung Galaxy S25 матиме ці проблеми.

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Смартфони серії Galaxy S25 можуть мати деякі проблеми. Експерти видання Android Authority розповіли про них детальніше, а також дали поради, як їх усунути.

Проблеми з дисплеєм

Galaxy S25 має потужний процесор Snapdragon 8 Elite, тому продуктивність не є проблемою, але можна зіткнутися із затримкою прокрутки або іншими проблемами з дисплеєм, включаючи мерехтіння. Поки що користувачі нечасто скаржилися на цю проблему, тому, швидше за все, вона не дуже поширена. Також цілком можливо, що причиною були неполадки в роботі ПЗ.

Потенційні рішення:

Одним із можливих виправлень є вхід у безпечний режим і видалення програми Always-On Display (AOD). Інший варіант — виконати скидання до заводських налаштувань, але якщо проблема потребує оновлення ПЗ від Samsung, скидання може не вирішити її.

Проблема з яскравістю дисплея: якщо екран виглядає тьмянішим, ніж в іншого пристрою Galaxy, це не апаратна проблема. Samsung скоригувала налаштування кольору для більшої точності, починаючи з Galaxy S24. Треба перейти в "Налаштування" — "Відображення" — "Режим екрана". У розділі "Додаткові налаштування" буде повзунок "Яскравість", який дає змогу налаштувати кольори відповідно до вподобань.

Проблеми з дотиком і прокручуванням: Якщо не працюють натискання або є проблеми з прокручуванням, спробуйте підвищити сенсорну чутливість, перейшовши до "Налаштувань" — "Відображення" і відрегулюйте сенсорну чутливість. Також захисна плівка для екрана може заважати реакції на дотики.

Телефони Galaxy S25 Фото: Philip Berne / Future

Проблеми з перегрівом

Чипсет Snapdragon 8 Elite відомий своєю тенденцією до перегріву, але очікувалося, що Samsung вирішить цю проблему за допомогою нової системи охолодження.

Справедливості заради варто зазначити, що це не є проблемою для більшості користувачів, оскільки багато повідомлень свідчать про те, що, хоча телефон може трохи нагрітися, він не перегрівається навіть за важких навантажень.

Потенційні рішення:

Важливо дочекатися оновлень ПЗ. Якщо Samsung вважає, що перегрів є серйозною проблемою, вона, найімовірніше, оптимізує ПЗ.

Скидання пристрою до заводських налаштувань. Хоча це малоймовірно, іноді помилки встановлення можуть призвести до того, що телефон поводитиметься дивно. Якщо він дуже гарячий, варто спробувати скинути все до заводських налаштувань.

Проблеми з камерою

Було кілька повідомлень про проблеми з камерою. Користувачі писали, що на фото з'являються смуги, або на те, що контрастність занадто висока навіть в умовах тьмяного освітлення. Це може бути пов'язано з тим, що датчик освітленості надто чутливий. Наразі немає ніякого способу вирішити проблему, але хороша новина полягає в тому, що Samsung знає про неї.

Потенційні рішення:

Дочекайтеся оновлень програмного забезпечення: Samsung випустить патч у наступному оновленні.

Проблеми із зарядкою

Користувачі стикаються з проблемами зарядки набагато частіше тепер, коли OEM-виробники не включають зарядні пристрої в комплект поставки. Іноді певні стандарти зарядки не працюють добре, навіть якщо йдеться про USB-C.

Якщо маєте проблеми із заряджанням у Galaxy S25, як-от повільна швидкість або заряд, що починається та зупиняється випадковим чином, є кілька можливих рішень.

Потенційні рішення:

Якщо телефон заряджається довше, ніж очікувалося, найімовірніше, є зарядний пристрій, який не підтримує швидке заряджання. Це може бути так, якщо перехід на Galaxy S25 стався з набагато старішого пристрою. Придбання офіційного зарядного пристрою Samsung 45W — це найпростіший спосіб забезпечити сумісність, хоча є сторонні рішення, якщо хочеться заощадити гроші.

Переконайтеся, що швидка зарядка ввімкнена. Перейдіть у "Налаштування" — "Акумулятор" — "Налаштування батареї", а потім увімкніть "Швидке заряджання" і "Швидке бездротове заряджання".

Якщо сторонній зарядний пристрій на 45 Вт не працює належним чином, може виникнути проблема з програмним забезпеченням, варто зайти в "Налаштування" — "Акумулятор" і відключити "Захист батареї".

Смартфони Galaxy S25 Фото: allround-pc.com

Проблеми зі свайпом

Починаючи з серії Galaxy S25, Samsung видалила свою стару систему жестів на користь стандартних жестів свайпа, які Google представила в ОС Android 10. Деякі користувачі кажуть, що це не працює так, як повинно, або що вони просто віддають перевагу старому способу.

Потенційні рішення:

Можна налаштувати жести свайпа за допомогою програми Good Lock. Завантажте та встановіть застосунок із Samsung Store, а потім перейдіть у NavStar у розділі Make Up і ввімкніть його. Потім увімкнути параметр "Увімкнути додаткові налаштування жестів". Перейдіть у "Налаштування" — "Відображення" — "Панель навігації" — "Додаткові параметри", і тепер буде опція жесту з трьома змахуваннями.

Якщо виникли проблеми з тим, що жести змахування не працюють належним чином, також можна спробувати завантажити Home Up із Samsung Store і вимкнути налаштування Gesture Top Priority.

Затримки повідомлень

Користувачі Galaxy S24 повідомляли про затримки сповіщень від додатків, і, схоже, проблема все ще може існувати і для деяких пристроїв Galaxy S25. Проблема, як правило, найбільш поширена в додатках для обміну повідомленнями, таких як WhatsApp або Facebook.

Потенційні рішення:

Якщо проблема пов'язана з одним конкретним застосунком, потрібно перейти в "Налаштування" — "Застосунки" — (назва програми) — "Акумулятор" і натиснути "Без обмежень".

Важливо переконатися, що налаштування оптимізації батареї Galaxy S25 не заважають. Перейдіть у "Налаштування" — "Догляд за пристроєм" — "Акумулятор" — "Межі використання фону". Перевірте, чи є проблемні додатки в списках Sleeping або Deep Sleeping. Потім натисніть "Застосунки, що ніколи не сплять", натисніть значок плюса і додайте застосунки до списку.

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Випадкові помилки та інші збої

Було кілька проблем із випадковими помилками та навігаційними збоями, особливо з Galaxy S25 Ultra. Сюди входять неправильна поведінка під час використання гортання, а також проблеми з доступом до швидкої панелі завдань.

Потенційні рішення:

Відрегулювати жести змахування. Просте рішення полягає в тому, щоб відключити жести свайпа і переключитися на старий метод навігації Samsung.

Можливо, доведеться дочекатися оновлення. Багато з цих випадкових збоїв і помилок, найімовірніше, буде усунуто в майбутньому оновленні, тому, якщо вимкнення жестів свайпа не розв'язало проблему, можливо, доведеться або зачекати, або спробувати скинути заводські налаштування, щоб побачити, чи вирішить це проблему.

eSim і збої активації

Були повідомлення про проблеми з активацією та eSim від різних операторів. Хороша новина полягає в тому, що ці питання були тимчасовими і були вирішені.

Висновок: будь-яка з цих проблем була тимчасовою і не була безпосередньо викликана Galaxy S25. Швидше за все, про бази даних EMEI було повідомлено некоректно. Якщо все ще виникають проблеми з eSIM Galaxy S25, S25 Plus або S25 Ultra, є лише два кроки, які можна зробити.

Потенційні рішення:

Почати з того, щоб переконатися, що провайдер повністю підтримує eSim. Після цього всі проблеми з активацією мають бути вирішені, але не завадить безпосередньо проконсультуватися з оператором.

Раніше ми писали про 5-ть налаштувань, які користувачі Galaxy S25 Ultra повинні змінити негайно. Серед важливих налаштувань — роздільна здатність дисплея, панель додатків, екран блокування.