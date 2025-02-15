У Galaxy S25 є недооцінена функція, яку повинні мати всі смартфони: експерти

DeX так довго ігнорували, але саме ця функція дає змогу підʼєднати смартфон або планшет до телевізора і компʼютера для більшої багатозадачності.

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DeX — це режим робочого столу, який уперше дебютував на Galaxy S9 у 2018 році і відтоді присутній на всіх телефонах серії Galaxy S. Про це пише Tom's Guide.

Функція є у Galaxy Z і у планшетів Galaxy. Але дивно, що DeX, в основному, ігнорується як Samsung, так і її конкурентами, але так бути не повинно, вважають автори.

З моменту запуску Samsung Galaxy S25 було багато розмов про те, чого не вистачає телефону, і чи варто його оновлювати чи ні. Такі речі, як відсутність конкурентоспроможного обладнання та "погіршення" S Pen, безумовно, є проблемами, які Samsung повинна була передбачити, але є ще одна функція, яка допомагає Galaxy S25 вирізнятися з-поміж конкурентів: DeX.

Функція DeX на смартфоні Samsung Фото: tomsguide.com

Samsung DeX — комп'ютер у кишені. Це спеціалізований режим робочого столу, який активується при підключенні сумісного пристрою до зовнішнього дисплея, наприклад, телевізора або монітора. Усе, що потрібно, — підключення HDMI.

Ідея полягає в тому, щоб користувач працював, як на ПК, але без незручностей. Роль комп'ютера виконує телефон (або планшет), і це робить його значно портативнішим і зручнішим, ніж ноутбук або повнорозмірний настільний комп'ютер. Звісно, це також означає, що всі файли та інформація зберігаються в одному місці, а не на кількох пристроях і хмарних серверах.

Можливо, DeX не зможе замінити ноутбук або планшет із власною клавіатурою, але він, безумовно, стане корисною альтернативою, коли виникне потреба в ПК.

Можна під'єднати смартфон або планшет до монітора, клавіатури та миші. Проблема в тому, що це просто виводить екран одного пристрою на інший. Це не завжди ідеально для продуктивності. Тим більше, якщо використовувати телефон. Плюс у тому, що користувач може отримати сенсорний інтерфейс несенсорного дисплея. Також варто пам'ятати, що не всі пристрої підтримують вихід HDMI, навіть якщо це просто дублювання екрана.

Проблема з DeX не в тому, що це досить нішевий продукт. Проблема в тому, що пропонуючи його і роблячи його занадто хорошим, активно підривається здатність компанії продавати користувачам інші продукти. Samsung не обмежується продажем телефонів, вона також продає планшети і ноутбуки. "Так навіщо ж робити DeX "занадто хорошим", якщо також можна продати Galaxy Book і Galaxy Tab S9 Ultra, коли телефон просто не справляється?", — задаються питанням експерти.

Аналогічно, багато хто задавався питанням, чому Apple ніколи не пропонувала сенсорний екран MacBook за всю свою історію. Ходять чутки, що це може статися, але до тих пір будь-хто, хто сподівається використовувати сенсорне управління на великому екрані, повинен купити iPad. Плюс, як би Apple не старалася, iPad не може повністю замінити Mac як робочу машину, а це означає, що Apple може легко продати і те, і інше.

Тож насправді DeX, та інші подібні режими робочого столу, контрпродуктивні для прибутку компанії, вважають автори. Ймовірно, саме тому Samsung знехтувала DeX, і ось чому інші виробники смартфонів не спромоглися розробити власну версію, пишуть вони.

"Це велике розчарування. DeX — єдина функція, яка виділяє серію Galaxy S25 та її попередників. Ймовірно, мине деякий час і Samsung прибере її разом із функціями Bluetooth S Pen", — резюмували фахівці.

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy S25 підтримує супутниковий зв'язок, але є підступ. Samsung не співпрацює з постачальниками супутникового зв'язку, незважаючи на те, що оснастила новий флагман усім необхідним обладнанням.