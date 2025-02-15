У Galaxy S25 есть недооцененная функция, которую должны иметь все смартфоны: эксперты

DeX так долго игнорировали, но именно эта функция позволяет подключить смартфон или планшет к телевизору и компьютеру для большей многозадачности.

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DeX — это режим рабочего стола, который впервые дебютировал на Galaxy S9 в 2018 году и с тех пор присутствует на всех телефонах серии Galaxy S. Об этом пишет Tom's Guide.

Функция есть у Galaxy Z и у планшетов Galaxy. Но странно, что DeX, в основном, игнорируется как Samsung, так и ее конкурентами, но так быть не должно, считают авторы.

С момента запуска Samsung Galaxy S25 было много разговоров о том, чего не хватает телефону, и стоит ли его обновлять или нет. Такие вещи, как отсутствие конкурентоспособного оборудования и "ухудшение" S Pen, определенно являются проблемами, которые Samsung должна была предвидеть, но есть еще одна функция, которая помогает Galaxy S25 выделяться среди конкурентов: DeX.

Функция DeX на смартфоне Samsung Фото: tomsguide.com

Samsung DeX — компьютер в кармане. Это специализированный режим рабочего стола, который активируется при подключении совместимого устройства к внешнему дисплею, например, телевизору или монитору. Все, что нужно, — подключение HDMI.

Идея заключается в том, чтобы пользователь работал, как на ПК, но без неудобств. Роль компьютера выполняет телефон (или планшет), и это делает его значительно более портативным и удобным, чем ноутбук или полноразмерный настольный компьютер. Естественно, это также означает, что все файлы и информация хранятся в одном месте, а не на нескольких устройствах и облачных серверах.

Возможно, DeX не сможет заменить ноутбук или планшет с собственной клавиатурой, но он, безусловно, станет полезной альтернативой, когда возникнет необходимость в ПК.

Можно подключить смартфон или планшет к монитору, клавиатуре и мыши. Проблема в том, что это просто выводит экран одного устройства на другое. Это не всегда идеально для производительности. Тем более, если использовать телефон. Плюс в том, что пользователь может получить сенсорный интерфейс несенсорного дисплея. Также стоит помнить, что не все устройства поддерживают выход HDMI, даже если это просто дублирование экрана.

Проблема с DeX не в том, что это довольно нишевый продукт. Проблема в том, что предлагая его и делая его слишком хорошим, активно подрывается способность компании продавать пользователям другие продукты. Samsung не ограничивается продажей телефонов, она также продает планшеты и ноутбуки. "Так зачем же делать DeX "слишком хорошим", если также можно продать Galaxy Book и Galaxy Tab S9 Ultra, когда телефон просто не справляется?", — задаются вопросом эксперты.

Аналогично, многие задавались вопросом, почему Apple никогда не предлагала сенсорный экран MacBook за всю свою историю. Ходят слухи, что это может произойти, но до тех пор любой, кто надеется использовать сенсорное управление на большом экране, должен купить iPad. Плюс, как бы Apple ни старалась, iPad не может полностью заменить Mac как рабочую машину, а это значит, что Apple может легко продать и то, и другое.

Так что на самом деле DeX, и другие подобные режимы рабочего стола, контрпродуктивны для прибыли компании, считают авторы. Вероятно, именно поэтому Samsung пренебрегла DeX, и вот почему другие производители смартфонов не удосужились разработать собственную версию, пишут они.

"Это большое разочарование. DeX — единственная функция, которая выделяет серию Galaxy S25 и ее предшественников. Вероятно, пройдет некоторое время и Samsung уберет ее вместе с функциями Bluetooth S Pen", — резюмировали специалисты.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S25 поддерживает спутниковую связь, но есть подвох. Samsung не сотрудничает с поставщиками спутниковой связи, несмотря на то, что оснастила новый флагман всем необходимым оборудованием.