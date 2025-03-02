Проблемы со смартфоном Samsung Galaxy S25 и как их устранить: что важно знать пользователям
Важно помнить, что не каждый смартфон серии Samsung Galaxy S25 будет иметь эти проблемы.
Смартфоны серии Galaxy S25 могут иметь некоторые проблемы. Эксперты издания Android Authority рассказали о них подробнее, а также дали советы, как их устранить.
Проблемы с дисплеем
Galaxy S25 имеет мощный процессор Snapdragon 8 Elite, поэтому производительность не является проблемой, но можно столкнуться с задержкой прокрутки или другими проблемами с дисплеем, включая мерцание. Пока пользователи нечасто жаловались на данную проблему, поэтому, скорее всего, она не очень распространена. Также вполне возможно, что причиной были неполадки в работе ПО.
Потенциальные решения:
Одним из возможных исправлений является вход в безопасный режим и удаление приложения Always-On Display (AOD). Другой вариант — выполнить сброс к заводским настройкам, но если проблема требует обновления ПО от Samsung, сброс может не решить ее.
Проблема с яркостью дисплея: если экран выглядит тусклее, чем у другого устройства Galaxy, это не аппаратная проблема. Samsung скорректировала настройку цвета для большей точности, начиная с Galaxy S24. Надо перейти в "Настройки" — "Отображение" — "Режим экрана". В разделе "Дополнительные настройки" будет ползунок "Яркость", который позволяет настроить цвета в соответствии с предпочтениями.
Проблемы с касанием и прокруткой: Если не работают нажатия или есть проблемы с прокруткой, попробуйте повысить сенсорную чувствительность, перейдя в "Настройки" — "Отображение" и отрегулируйте сенсорную чувствительность. Также защитная пленка для экрана может мешать реакции на прикосновения.
Проблемы с перегревом
Чипсет Snapdragon 8 Elite известен своей тенденцией к перегреву, но ожидалось, что Samsung решит эту проблему с помощью новой системы охлаждения.
Справедливости ради стоит отметить, что это не является проблемой для большинства пользователей, так как много сообщений свидетельствуют о том, что, хотя телефон может немного нагреться, он не перегревается даже при тяжелых нагрузках.
Потенциальные решения:
Важно дождаться обновлений ПО. Если Samsung считает, что перегрев является серьезной проблемой, она, скорее всего, оптимизирует ПО.
Сброс устройства к заводским настройкам. Хотя это маловероятно, иногда ошибки установки могут привести к тому, что телефон будет вести себя странно. Если он очень горячий, стоит попробовать сбросить все до заводских настроек.
Проблемы с камерой
Было несколько сообщений о проблемах с камерой. Пользователи писали, что на фото появляются полосы, либо на то, что контрастность слишком высокая даже в условиях тусклого освещения. Это может быть связано с тем, что датчик освещенности чересчур чувствителен. На данный момент нет никакого способа решить проблему, но хорошая новость заключается в том, что Samsung знает о ней.
Потенциальные решения:
Дождитесь обновлений программного обеспечения: Samsung выпустит патч в следующем обновлении.
Проблемы с зарядкой
Пользователи сталкиваются с проблемами зарядки гораздо чаще теперь, когда OEM-производители не включают зарядные устройства в комплект поставки. Иногда определенные стандарты зарядки не работают хорошо, даже если речь идет о USB-C.
Если есть проблемы с зарядкой у Galaxy S25, такие как медленная скорость или заряд, который начинается и останавливается случайным образом, есть несколько возможных решений.
Потенциальные решения:
Если телефон заряжается дольше, чем ожидалось, скорее всего, есть зарядное устройство, которое не поддерживает быструю зарядку. Это может быть так, если переход на Galaxy S25 произошел с гораздо более старого устройства. Приобретение официального зарядного устройства Samsung 45W — это самый простой способ обеспечить совместимость, хотя есть сторонние решения, если хочется сэкономить деньги.
Убедитесь, что быстрая зарядка включена. Перейдите в "Настройки" — "Аккумулятор" — "Настройки батареи", а затем включите "Быструю зарядку" и "Быструю беспроводную зарядку".
Если стороннее зарядное устройство на 45 Вт не работает должным образом, может возникнуть проблема с программным обеспечением, стоит зайти в "Настройки" — "Аккумулятор" и отключить "Защиту батареи".
Проблемы со свайпом
Начиная с серии Galaxy S25, Samsung удалила свою старую систему жестов в пользу стандартных жестов свайпа, которые Google представила в ОС Android 10. Некоторые пользователи говорят, что это не работает так, как должно, или что они просто предпочитают старый способ.
Потенциальные решения:
Можно настроить жесты свайпа с помощью приложения Good Lock. Загрузить и установить приложение из Samsung Store, а затем перейдите в NavStar в разделе Make Up и включить его. Затем включить параметр "Включить дополнительные настройки жестов". Перейдите в "Настройки" — "Отображение" — "Панель навигации" — "Дополнительные параметры", и теперь будет опция жеста с тремя смахиваниями.
Если возникли проблемы с тем, что жесты смахивания не работают должным образом, также можно попробовать загрузить Home Up из Samsung Store и отключить настройку Gesture Top Priority.
Задержки уведомлений
Пользователи Galaxy S24 сообщали о задержках уведомлений от приложений, и, похоже, проблема все еще может существовать и для некоторых устройств Galaxy S25. Проблема, как правило, наиболее распространена в приложениях для обмена сообщениями, таких как WhatsApp или Facebook.
Потенциальные решения:
Если проблема связана с одним конкретным приложением, нужно перейти в "Настройки" — "Приложения" — (название приложения) — "Аккумулятор" и нажать "Без ограничений".
Важно убедиться, что настройки оптимизации батареи Galaxy S25 не мешают. Перейдите в "Настройки" — "Уход за устройством" — "Аккумулятор" — "Пределы использования фона". Проверьте, есть ли проблемные приложения в списках Sleeping или Deep Sleeping. Затем нажмите "Приложения никогда не спящие", нажмите значок плюса и добавьте приложения в список.Важно
Случайные ошибки и другие сбои
Было несколько проблем со случайными ошибками и навигационными сбоями, особенно с Galaxy S25 Ultra. Сюда входят неправильное поведение при использовании пролистывания, а также проблемы с доступом к быстрой панели задач.
Потенциальные решения:
Отрегулировать жесты смахивания. Простое решение заключается в том, чтобы отключить жесты свайпа и переключиться на старый метод навигации Samsung.
Возможно, придется дождаться обновления. Многие из этих случайных сбоев и ошибок, скорее всего, будут устранены в предстоящем обновлении, поэтому, если отключение жестов свайпа не решило проблему, возможно, придется либо подождать, либо попытаться сбросить заводские настройки, чтобы увидеть, решит ли это проблему.
eSim и сбои активации
Были сообщения о проблемах с активацией и eSim от различных операторов. Хорошая новость заключается в том, что эти вопросы были временными и были решены.
Вывод: любая из этих проблем была временной и не была непосредственно вызвана Galaxy S25. Скорее всего, о базах данных EMEI было сообщено некорректно. Если все еще возникают проблемы с eSIM Galaxy S25, S25 Plus или S25 Ultra, есть только два шага, которые можно сделать.
Потенциальные решения:
Начать с того, чтобы убедиться, что провайдер полностью поддерживает eSim. После этого все проблемы с активацией должны быть решены, но не помешает напрямую проконсультироваться с оператором.
Ранее мы писали о 5-ти настройках, которые пользователи Galaxy S25 Ultra должны изменить немедленно. Среди важных настроек — разрешение дисплея, панель приложений, экран блокировки.