Проблемы со смартфоном Samsung Galaxy S25 и как их устранить: что важно знать пользователям

Важно помнить, что не каждый смартфон серии Samsung Galaxy S25 будет иметь эти проблемы.

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Смартфоны серии Galaxy S25 могут иметь некоторые проблемы. Эксперты издания Android Authority рассказали о них подробнее, а также дали советы, как их устранить.

Проблемы с дисплеем

Galaxy S25 имеет мощный процессор Snapdragon 8 Elite, поэтому производительность не является проблемой, но можно столкнуться с задержкой прокрутки или другими проблемами с дисплеем, включая мерцание. Пока пользователи нечасто жаловались на данную проблему, поэтому, скорее всего, она не очень распространена. Также вполне возможно, что причиной были неполадки в работе ПО.

Потенциальные решения:

Одним из возможных исправлений является вход в безопасный режим и удаление приложения Always-On Display (AOD). Другой вариант — выполнить сброс к заводским настройкам, но если проблема требует обновления ПО от Samsung, сброс может не решить ее.

Проблема с яркостью дисплея: если экран выглядит тусклее, чем у другого устройства Galaxy, это не аппаратная проблема. Samsung скорректировала настройку цвета для большей точности, начиная с Galaxy S24. Надо перейти в "Настройки" — "Отображение" — "Режим экрана". В разделе "Дополнительные настройки" будет ползунок "Яркость", который позволяет настроить цвета в соответствии с предпочтениями.

Проблемы с касанием и прокруткой: Если не работают нажатия или есть проблемы с прокруткой, попробуйте повысить сенсорную чувствительность, перейдя в "Настройки" — "Отображение" и отрегулируйте сенсорную чувствительность. Также защитная пленка для экрана может мешать реакции на прикосновения.

Телефоны Galaxy S25 Фото: Philip Berne / Future

Проблемы с перегревом

Чипсет Snapdragon 8 Elite известен своей тенденцией к перегреву, но ожидалось, что Samsung решит эту проблему с помощью новой системы охлаждения.

Справедливости ради стоит отметить, что это не является проблемой для большинства пользователей, так как много сообщений свидетельствуют о том, что, хотя телефон может немного нагреться, он не перегревается даже при тяжелых нагрузках.

Потенциальные решения:

Важно дождаться обновлений ПО. Если Samsung считает, что перегрев является серьезной проблемой, она, скорее всего, оптимизирует ПО.

Сброс устройства к заводским настройкам. Хотя это маловероятно, иногда ошибки установки могут привести к тому, что телефон будет вести себя странно. Если он очень горячий, стоит попробовать сбросить все до заводских настроек.

Проблемы с камерой

Было несколько сообщений о проблемах с камерой. Пользователи писали, что на фото появляются полосы, либо на то, что контрастность слишком высокая даже в условиях тусклого освещения. Это может быть связано с тем, что датчик освещенности чересчур чувствителен. На данный момент нет никакого способа решить проблему, но хорошая новость заключается в том, что Samsung знает о ней.

Потенциальные решения:

Дождитесь обновлений программного обеспечения: Samsung выпустит патч в следующем обновлении.

Проблемы с зарядкой

Пользователи сталкиваются с проблемами зарядки гораздо чаще теперь, когда OEM-производители не включают зарядные устройства в комплект поставки. Иногда определенные стандарты зарядки не работают хорошо, даже если речь идет о USB-C.

Если есть проблемы с зарядкой у Galaxy S25, такие как медленная скорость или заряд, который начинается и останавливается случайным образом, есть несколько возможных решений.

Потенциальные решения:

Если телефон заряжается дольше, чем ожидалось, скорее всего, есть зарядное устройство, которое не поддерживает быструю зарядку. Это может быть так, если переход на Galaxy S25 произошел с гораздо более старого устройства. Приобретение официального зарядного устройства Samsung 45W — это самый простой способ обеспечить совместимость, хотя есть сторонние решения, если хочется сэкономить деньги.

Убедитесь, что быстрая зарядка включена. Перейдите в "Настройки" — "Аккумулятор" — "Настройки батареи", а затем включите "Быструю зарядку" и "Быструю беспроводную зарядку".

Если стороннее зарядное устройство на 45 Вт не работает должным образом, может возникнуть проблема с программным обеспечением, стоит зайти в "Настройки" — "Аккумулятор" и отключить "Защиту батареи".

Смартфоны Galaxy S25 Фото: allround-pc.com

Проблемы со свайпом

Начиная с серии Galaxy S25, Samsung удалила свою старую систему жестов в пользу стандартных жестов свайпа, которые Google представила в ОС Android 10. Некоторые пользователи говорят, что это не работает так, как должно, или что они просто предпочитают старый способ.

Потенциальные решения:

Можно настроить жесты свайпа с помощью приложения Good Lock. Загрузить и установить приложение из Samsung Store, а затем перейдите в NavStar в разделе Make Up и включить его. Затем включить параметр "Включить дополнительные настройки жестов". Перейдите в "Настройки" — "Отображение" — "Панель навигации" — "Дополнительные параметры", и теперь будет опция жеста с тремя смахиваниями.

Если возникли проблемы с тем, что жесты смахивания не работают должным образом, также можно попробовать загрузить Home Up из Samsung Store и отключить настройку Gesture Top Priority.

Задержки уведомлений

Пользователи Galaxy S24 сообщали о задержках уведомлений от приложений, и, похоже, проблема все еще может существовать и для некоторых устройств Galaxy S25. Проблема, как правило, наиболее распространена в приложениях для обмена сообщениями, таких как WhatsApp или Facebook.

Потенциальные решения:

Если проблема связана с одним конкретным приложением, нужно перейти в "Настройки" — "Приложения" — (название приложения) — "Аккумулятор" и нажать "Без ограничений".

Важно убедиться, что настройки оптимизации батареи Galaxy S25 не мешают. Перейдите в "Настройки" — "Уход за устройством" — "Аккумулятор" — "Пределы использования фона". Проверьте, есть ли проблемные приложения в списках Sleeping или Deep Sleeping. Затем нажмите "Приложения никогда не спящие", нажмите значок плюса и добавьте приложения в список.

Важно

Смартфон Samsung Galaxy S25 плохо заряжается: эксперты выяснили, в чем причина

Случайные ошибки и другие сбои

Было несколько проблем со случайными ошибками и навигационными сбоями, особенно с Galaxy S25 Ultra. Сюда входят неправильное поведение при использовании пролистывания, а также проблемы с доступом к быстрой панели задач.

Потенциальные решения:

Отрегулировать жесты смахивания. Простое решение заключается в том, чтобы отключить жесты свайпа и переключиться на старый метод навигации Samsung.

Возможно, придется дождаться обновления. Многие из этих случайных сбоев и ошибок, скорее всего, будут устранены в предстоящем обновлении, поэтому, если отключение жестов свайпа не решило проблему, возможно, придется либо подождать, либо попытаться сбросить заводские настройки, чтобы увидеть, решит ли это проблему.

eSim и сбои активации

Были сообщения о проблемах с активацией и eSim от различных операторов. Хорошая новость заключается в том, что эти вопросы были временными и были решены.

Вывод: любая из этих проблем была временной и не была непосредственно вызвана Galaxy S25. Скорее всего, о базах данных EMEI было сообщено некорректно. Если все еще возникают проблемы с eSIM Galaxy S25, S25 Plus или S25 Ultra, есть только два шага, которые можно сделать.

Потенциальные решения:

Начать с того, чтобы убедиться, что провайдер полностью поддерживает eSim. После этого все проблемы с активацией должны быть решены, но не помешает напрямую проконсультироваться с оператором.

Ранее мы писали о 5-ти настройках, которые пользователи Galaxy S25 Ultra должны изменить немедленно. Среди важных настроек — разрешение дисплея, панель приложений, экран блокировки.