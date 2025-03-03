Два новых смартфона Samsung с огромной батареей и функциями ИИ будут стоить $500

Преемники прошлогодних Galaxy A35 и A55 будут конкурировать с iPhone 16e, уверены в издании The Sun.

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Южнокорейская компания Samsung представила два совершенно новых бюджетных телефона через несколько дней после того, как Apple выпустила недорогой iPhone 16e, пишет The Sun.

Последние новинки компании имеют большую батарею, чем любой iPhone, и оснащены некоторыми премиальными функциями ИИ, представленными в недавней серии Galaxy S25. Речь идет о Galaxy A36 и Galaxy A56, которые являются преемниками прошлогодних A35 и A55.

Модель A55 имела стильный дизайн, достойную камеру и мощную батарею. Преемник же отличается некоторыми ключевыми изменениями в дизайне, особенно в настройке камеры. Он также немного тоньше, а дисплей стал немного больше.

Смартфон A56 получил 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с 50-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной макро. Фронтальная селфи-камера была увеличена до 12 мегапикселей: теперь она может снимать портреты, используя интеллектуальный автофокус для анализа сцены, точно определяя фокусные объекты.

Смартфоны Galaxy A36 и A56 Фото: Jamie Harris / The Sun

A56 также получает некоторые из лучших функций, которые можно увидеть у некоторых премиальных телефонах Samsung. Сюда входит Auto Trim, использующий ИИ для повышения скорости редактирования, чтобы легко извлекать яркие моменты из нескольких видео. И Best Face, гарантирующий, что у каждого на фотографии будет наилучшее выражение лица.

Что касается аккумулятора, то его емкость достигает 5000 мАч. Он способен обеспечить два дня использования без подзарядки, по словам разработчиков. Компания также улучшила скорость зарядки.

Оба смартфона будут работать на операционной системе Android, которая включает новую панель Now Bar с такой информацией, как уведомления в реальном времени и многое другое, в нижней части экрана.

Гаджеты поставляются с 256 ГБ памяти, стоимостью 500 долларов для A36 и 600 долларов для A56.

Предварительные заказы стартовали 2 марта перед началом официального выхода на рынок 19 марта.

Ранее мы писали о том, какие проблемы возникают со смартфоном Samsung Galaxy S25 и как их устранить. Важно помнить, что не каждый смартфон серии Galaxy S25 будет иметь данные проблемы.