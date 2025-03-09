Эксперты назвали 6 причин, по которым не стоит покупать складной смартфон (видео)

Слабая батарея, складка посреди экрана, отслаивающаяся защитная пленка и другие факторы, которые явно говорят не в пользу "раскладушек".

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Складные телефоны отлично подходят для разговоров, но они не очень практичны. Эксперты рассмотрели некоторые их недостатки, которые могут отвратить от покупки такого телефона, пишет androidpolice.com.

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Нестандартное соотношение сторон

Дисплеи "раскладушек" имеют нетипичное соотношения сторон. Например, основной экран Z Flip 6 и Z Fold 6 имеют соотношение 22:9. Традиционные смартфоны имеют соотношение 19,5:9. Экраны складных телефонов более высокие, но узкие. Для тех, кто любит прокручивать ленту Instagram и смотреть видео на YouTube, более узкий экран кажется немного неудобным.

Защитная пленка снимается

Складные телефоны поставляются с пластиковыми защитными пленками для предотвращения повреждений, и в отличие от традиционного стекла, они подвержены царапинам. Что еще важнее, они выглядят дешево и некрасиво, а после месяцев использования гаджета и вовсе отслаиваются на складке.

Посредственные камеры

"Раскладушки" не отличаются качеством работы камер. Фотографии и видео, например, снятые на Z Flip 5, лишены детализации и глубины по сравнению с теми, которые делает iPhone. А все потому, что складные телефоны имеют более тонкий профиль, и разработчикам сложно разместить крупные датчики и объективы камеры в столь тонком корпусе. Худшей камерой в большинстве "раскладушек" обычно является фронтальная селфи-камера, но возможность сложить и использовать основные камеры для селфи смягчает эту проблему.

Наличие складки

Складка несколько раздражает пользователей таких телефонов, как Z Flip 5. Многие думают, что привыкнут к ней через несколько недель, но это не так. На новом аппарате складка едва заметна, но после того, как вы складываете и раскладываете его в течение нескольких дней, она становится все заметнее.

Прочность шарниров

Шарниры со временем расшатываются и после нескольких месяцев использования телефона уже не кажутся и не ощущаются прочными. Даже под углом 90 градусов верхняя половина смартфона кажется немного шаткой.

Samsung оценивает шарнир Z Flip 5 в 200 000 циклов складывания и раскладывания, что должно быть достаточно, чтобы шарнир прослужил около 5 лет, если открывать и закрывать гаджет 100 раз в день.

Неудовлетворительное время работы батареи

Если для вас приоритетно работать целый день без подзарядки, эксперты рекомендуют обычный плоский телефон, например Galaxy S25 Ultra или Pixel 9 Pro XL. Несмотря на то, что складной смартфон в виде книги, например Galaxy Z Fold 6, больше, он оснащен аккумулятором меньшего размера, чем S25 Ultra. Это связано с тем, что "раскладушки" не способны эффективно использовать внутреннее пространство, как обычные телефоны, из-за наличия шарнирного механизма, который требует конструкции с раздельным аккумулятором.

Время работы аккумулятора хуже у складных телефонов в виде раскладушки, потому что они компактны и отдают приоритет тонкости корпуса. Кроме того, наличие нескольких дисплеев не оставляет много места для более крупного аккумулятора без потенциального ущерба для рассеивания тепла. Например, iPhone 16 Pro Max без проблем работает целый день, но Z Flip 5 к вечеру показывает предупреждение о низком заряде батареи.

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