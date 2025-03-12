TCL представил новые телевизоры Q10L QD-Mini с ИИ DeepSeek: почему они особенные

Нашумевший китайский искусственный интеллект отвечает за интерфейс операционной системы Smart TV.

Related video

В Китае представили светодиодный телевизор TCL Q10L QD-Mini LED с диагональю от 65 до 98 дюймов и встроенную поддержку системы искусственного интеллекта DeepSeek. Об этом сообщил портал Gizmochina.

Новая серия создана на базе телевизора Q10K Mini LED TV, выпущенного в 2024 году. Доступно четыре размера: 65 дюймов, 75 дюймов, 85 дюймов и 98 дюймов.

Стоит отметить, что TCL QM8 попал в список лучших телевизоров 2025 года. Эксперты оценили десятки моделей, проверив качество изображения, работу SmartTV, потоковую передачу видео и другие функции.

Нашумевший DeepSeek AI отвечает за адаптивный и интуитивно понятный интерфейс Smart TV. Вдобавок, телевизоры Q10L и Q10L Pro оснащены продвинутой моделью искусственного интеллекта Fuxi AI от TCL, которая автоматически регулирует контрастность, яркость и резкость в зависимости от отображаемого контента. Телевизоры дополнительно оптимизируют пользовательский опыт с помощью Ling Control System 3.0, обеспечивая плавный запуск без рекламы и персонализированные рекомендации по контенту.

Модели оснащены технологией светодиодного дисплея QD-Mini, которая обеспечивает превосходную контрастность и высокую пиковую яркость. Последней также помогает технология отображения XDR.

Q10L достигает пиковой яркости в 4500 нит, а Q10L Pro — 6500 нит. Это должно устранить блики и обеспечить улучшенную производительность в режиме HDR, делая контент более реалистичным.

Сверхвысокий собственный коэффициент контрастности 7000:1 обеспечивает глубокий черный цвет и четкий белый цвет. Стандартная модель имеет 1680 зон локального затемнения, что обеспечивает точный контроль над светлыми и темными областями экрана. Q10L Pro должна справляться еще лучше с 3024 зонами затемнения.

Для повышения четкости и точности цветопередачи серия оснащена технологией экрана Butterfly Wing Brilliance и широкой цветовой гаммой квантовых точек DCI-P3 98%, что обеспечивает реалистичные цвета и точность профессионального уровня с ΔE<0,99. Кроме того, она оснащена пленкой с низким коэффициентом отражения 0,5%, что значительно снижает блики и сохраняет четкость в условиях яркого освещения.

Серия Q10L отличается ультратонким дизайном ZeroBorder, создавая практически безрамочный дисплей для более захватывающего просмотра. Они поставляются с магнитным настенным креплением специального дизайна, что создает иллюзию парящего экрана при установке.

Линейка оснащена портами HDMI 2.1, поддерживающими высокую частоту обновления до 144 Гц в разрешении 4K и до 240 Гц в более низких разрешениях, что делает ее идеальной для игровых консолей следующего поколения. Они поддерживают переменную частоту обновления (VRR) и режим Auto Low Latency Mode (ALLM), обеспечивая сверхплавное движение, уменьшенную задержку ввода и высокочувствительный игровой процесс.

Стоимость базовой TCL Q10L начинается от 5999 юаней (около 826 долларов США) за 65 дюймов, а Q10L Pro — от 7199 юаней (около 992 доллара США).

Ранее писали, зачем нужны системы Smart TV и как выбрать лучшую. Без них возможности современных телевизоров сильно ограничены.