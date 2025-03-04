"Полный фарш" в телевизоре: зачем нужны системы Smart TV и как выбрать лучшую (видео)

Apple, LG, Samsung, Google и Roku предлагают операционные системы, кардинально меняющие управление телевизором и поиск контента.

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При выборе смарт-телевизора не последнюю роль играет операционная система, отвечающая не только за удобство, но и за функциональность. Фокус разобрался, какие существуют разновидности Smart TV и какие преимущества они имеют по сравнению с другими.

Операционные системы кардинально изменили опыт использования телевизоров, ведь позволили им подключаться к Интернету. Как в случае компьютеров, телевизионные ОС позволяют управлять контентом, открывать различные программы и, что очень важно, пользоваться видеохостингами и потоковыми сервисами. Например, благодаря им можно смотреть видеоролики на YouTube и сериалы на Netflix.

Операционная система также определяет интерфейс пользователя и общую функциональность. Одни ориентированы на простоту использования, другие же предлагают большой выбор приложений или настроек, таких как интеграция с умным домом. Некоторые производители устанавливают на телевизоры свои фирменные ОС, а другие устанавливают чужие продукты, и нужно заранее понимать, чего ожидать. Кроме того, некоторые системы работают благодаря приставкам, подключаемым через USB-порты, что позволяет улучшить старый телевизор и сделать его "умнее". Кстати, недавно эксперты провели тесты и определили лучшие смарт-телевизоры в начале 2025 года.

Apple tvOS

Apple tvOS запускается на телевизорах благодаря беспроводной консоли Фото: Скриншот

Лучшая операционная система по версии обозревателей сайта Slash Gear. Она быстро работает, приставка хорошо интегрируется различными моделями телевизоров, и, в отличие от многих других ОС, предлагает просмотр без рекламы или спонсируемого контента. Навигация удобная и плавная благодаря мощному аппаратному обеспечению Apple и хорошо оптимизированному программному обеспечению. Кроме того, App Store предоставляет доступ к широкому выбору потоковых служб, игровых приложений и даже фитнес-приложений через сервис Apple Fitness+.

Еще одним из самых больших преимуществ tvOS является ее глубокая интеграция с экосистемой Apple. Благодаря таким функциям, как AirPlay, совместимость с HomeKit и синхронизация с iCloud, что очень полезно для владельцев других продуктов компании, таких как iPhone. Голосовой поиск Siri предлагает точные рекомендации с учетом контекста.

Обзор новой версии Apple tvOS

Android TV

Приставка Android TV от Xiaomi

Усовершенствованная операционная система Google, разработанная специально для телевизоров и цифровых медиаплееров. Ее можно встретить в бюджетных телевизорах от TCL, Xiaomi и других брендов, кроме того, на рынке есть большое количество приставок от разных производителей, которые подключаются к обычным телевизорам через USB.

Она ориентирована на удобство управления настройки, имеет довольно простой интерфейс, который реагирует на личные предпочтения пользователя и предлагает контент соответственно. Тогда как другие смарт-системы для телевизоров традиционно предоставляют устоявшийся набор предустановленных программ и сервисов, Android TV позволяет устанавливать их через Google Play Store, выбирая из сотен тысяч вариантов.

Android TV легко взаимодействует с виртуальным помощником Google Assistant, чтобы пользователь мог с помощью голоса управлять телевизором и даже другими устройствами умного дома. Хотя некоторые смарт-телевизоры предлагают функции голосового управления, не все обеспечивают такой же уровень контроля и совместимости с техникой.

Как часть экосистемы Google, Android TV чаще получает обновления, включая новые функции и улучшения безопасности. Эта постоянная поддержка гарантирует, что Android TV остается в курсе новейших технологий и контента.

Рейтинг лучших приставок Android TV

Google TV

Приставка Сhromecast, которая обеспечивает работу Google TV Фото: Cкриншот

Одна из самых новых операционных систем для смарт-телевизоров, которая базируется на основе Android TV. Она обещает улучшенное взаимодействие с пользователем и рекомендации по контенту. В отличие от традиционных операционных систем Smart TV, которые полагаются на навигацию на основе приложений, Google TV определяет приоритетность в различных потоковых службах, что облегчает поиск новых шоу и фильмов. Интерфейс работает плавно и также поддерживает Google Assistant для голосовых команд.

Google TV унаследовал от Android TV одно из ее самых больших преимуществ: доступ к магазину Google Play с большим количеством приложений: стриминговых сервисов, игр и инструментов производительности. Он также легко интегрируется с экосистемой Google, включая YouTube, устройства умного дома Nest и возможности Chromecast. Еще одна замечательная функция — это возможность создавать несколько профилей пользователей, что позволяет получать персонализированные рекомендации для каждого члена семьи. Хотя Google TV время от времени страдает от незначительных ошибок или срывов производительности (как и любая ОС Smart TV), его общая функциональность, настройки и доступность приложений делают его одним из лучших вариантов на рынке сегодня.

Сравнение систем Google TV и Android TV и сравнение систем Google TV

LG webOS

LG WebOS имеет очень удобный интерфейс Фото: Скриншот

Одна из самых приятных в использовании операционных систем Smart TV, которая обеспечивает привлекательный интерфейс и плавную навигацию. Минималистичный дизайн позволяет быстро переключаться между потоковыми службами, не прерывая воспроизведение. Система прекрасно работает во взаимодействии с фирменным пультом Magic Remote от LG, позволяя давать некоторые команды с помощью движений. WebOS хорошо сотрудничает с голосовыми помощниками, такими как Google Assistant и Alexa, поэтому управлять можно еще и голосом. Система поддерживает технологии Dolby Vision и Dolby Atmos для улучшения изображения и звука при просмотре фильмов или сериалов в режиме домашнего кинотеатра.

Система поддерживает значительное количество программ и сервисов, среди которых Netflix, Prime Video, Disney+ и Apple TV+. С другой стороны доступ в webOS значительно ограничен по сравнению с Android TV и Google TV, поэтому и возможности его ощутимо меньше. Это может быть критическим недостатком для пользователей, которые привыкли пользоваться большим количеством программ и настраивать функционал под свои потребности.

Обзор операционной системы LG WebOS

Roku TV

Различные модели приставок RokuTV Фото: Скриншот

Считается одной из самых удобных систем Smart TV благодаря интуитивно понятному интерфейсу, простому меню в виде сетки и широкому выбору приложений. Она продается вместе с приставкой, которая превратит любой телевизор с USB-портом в умный.

Самым большим преимуществом Roku TV является его непревзойденная доступность приложений. Он поддерживает практически все основные потоковые службы, включая специальные приложения, которых не хватает некоторым конкурентам. Устройства Roku также поставляются с частыми обновлениями программного обеспечения, которые обеспечивают еще более плавную и безопасную трансляцию. Функция Roku Voice Remote обеспечивает голосовое управление доступно на некоторых моделях телевизоров. Интерфейсу Roku может не хватать визуального блеска и современного дизайна, характерных для таких конкурентов, как Google TV или Apple TV, но для тех, кто ценит надежный и доступный умный телевизор, Roku TV остается очень сильным соперником.

Обзор приставки Roku Ultra

Samsung Tizen

Интерфейс операционной системы Samsung Tizen Фото: Cкриншот

Фирменная ОС от Samsung, которая работает на многих телевизорах бренда, например, на популярном S95D. Интерфейс плавный, быстрый и удобный. Начальный экран прост в навигации, приложения аккуратно расположены внизу, что обеспечивает быстрый доступ к любому контенту. ОС также поддерживает широкий спектр потоковых сервисов, включая Netflix, Hulu, Disney+ и Apple TV+. Одной из выдающихся функций Tizen является его Samsung Smart Hub, который объединяет массу рекомендаций контента из различных потоковых служб в одном месте. Он также хорошо интегрируется с экосистемой Samsung, включая SmartThings для управления умным домом.

Главным недостатком является небольшой выбор приложений по сравнению с Google TV или Roku. Tizen также не хватает некоторых расширенных функций от сторонних разработчиков. Другим недостатком является то, что обновления программного обеспечения Samsung время от времени прекращают работу старых приложений, ограничивая долгосрочную поддержку некоторых приложений.

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