"Повний фарш" у телевізорі: навіщо потрібні системи Smart TV і як обрати найкращу (відео)

Apple, LG, Samsung, Google і Roku пропонують операційні системи, що кардинально змінюють керування телевізором і пошук контенту.

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При виборі смарт-телевізора не останню роль відіграє операційна система, що відповідає не тільки за зручність, а й за функціональність. Фокус розібрався, які існують різновиди Smart TV та які переваги вони мають порівняно з іншими.

Операційні системи кардинально змінили досвід використання телевізорів, адже дозволили їм підключатися до Інтернету. Як у випадку комп'ютерів, телевізійні ОС дозволяють керувати контентом, відкривати різні програми і, що дуже важливо, користуватися відеохостингами та потоковими сервісами. Наприклад, завдяки їм можна дивитися відеоролики на YouTube та серіали на Netflix.

Операційна система також визначає інтерфейс користувача і загальну функціональність. Одні орієнтовані на простоту використання, інші ж пропонують великий вибір додатків або налаштувань, таких як інтеграція із розумним домом. Деякі виробники встановлюють на телевізори свої фірмові ОС, а інші встановлюють чужі продукти, і потрібно заздалегідь розуміти, чого чекати. Крім того, деякі системи працюють завдяки приставкам, що підключаються через USB-порти, що дозволяє покращити старий телевізор і зробити його "розумнішим". До речі, нещодавно експерти провели тести та визначили найкращі смарт-телевізори на початку 2025 року.

Apple tvOS

Apple tvOS запускається на телевізорах завдяки безпровідній консолі Фото: Скриншот

Найкраща операційна система за версією оглядачів сайту Slash Gear. Вона швидко працює, приставка добре інтегрується різними моделями телевізорів, і, на відміну від багатьох інших ОС, які пропонує перегляд без реклами чи спонсорованого контенту. Навігація зручна і плавна завдяки потужному апаратному забезпеченню Apple і добре оптимізованому програмному забезпеченню. Крім того, App Store надає доступ до широкого вибору потокових служб, ігрових програм і навіть фітнес-програм через сервіс Apple Fitness+.

Ще однією з найбільших переваг tvOS є її глибока інтеграція з екосистемою Apple. Завдяки таким функціям, як AirPlay, сумісність з HomeKit і синхронізація з iCloud, що дуже корисно для власників інших продуктів компанії, таких як iPhone. Голосовий пошук Siri пропонує точні рекомендації з урахуванням контексту.

Огляд нової версії Apple tvOS

Android TV

Приставка Android TV від Xiaomi

Вдосконалена операційна система Google, розроблена спеціально для телевізорів і цифрових медіаплеєрів. Її можна зустріти у бюджетних телевізорах від TCL, Xiaomi та інших брендів, крім того, на ринку є велика кількість приставок від різних виробників, які підключаються до звичайних телевізорів через USB.

Вона орієнтована на зручність керування налаштування, має доволі простий інтерфейс, який реагує на особисті уподобання користувача та пропонує контент відповідно. Тоді як інші смарт-системи для телевізорів традиційно надають усталений набір попередньо програм та сервісів, Android TV дозволяє встановлювати їх через Google Play Store, обираючи з сотень тисяч варіантів.

Android TV легко взаємодіє з віртуальним помічником Google Assistant, щоб користувач міг за допомогою голосу керувати телевізором і навіть іншими пристроями розумного дому. Хоча деякі смарт-телевізори пропонують функції голосового керування, не всі забезпечують такий самий рівень контролю та сумісності з технікою.

Як частина екосистеми Google, Android TV частіше отримує оновлення, зокрема нові функції та покращення безпеки. Ця постійна підтримка гарантує, що Android TV залишається в курсі найновіших технологій і контенту.

Рейтинг кращих приставок Android TV

Google TV

Приставка Сhromecast, яка забезпечує роботу Google TV Фото: Cкриншот

Одна з найновіших операційних систем для смарт-телевізорів, яка базується на основі Android TV. Вона обіцяє покращену взаємодію з користувачем та рекомендації щодо контенту. На відміну від традиційних операційних систем Smart TV, які покладаються на навігацію на основі додатків, Google TV визначає пріоритетність у різних потокових службах, що полегшує пошук нових шоу та фільмів. Інтерфейс працює плавно і також підтримує Google Assistant для голосових команд.

Google TV успадкував від Android TV одну з її найбільших переваг: доступ до магазину Google Play із великою кількістю додатків: стрімінгових сервісів, ігор і інструментів продуктивності. Він також легко інтегрується з екосистемою Google, включаючи YouTube, пристрої розумного дому Nest і можливості Chromecast. Ще одна чудова функція — це можливість створювати кілька профілів користувачів, що дозволяє отримувати персоналізовані рекомендації для кожного члена родини. Хоча Google TV час від часу страждає від незначних помилок або зривів продуктивності (як і будь-яка ОС Smart TV), його загальна функціональність, налаштування та доступність програм роблять його одним із найкращих варіантів на ринку сьогодні.

Порівняння систем Google TV та Android TV

LG webOS

LG WebOS має дуже зручний інтерфейс Фото: Скриншот

Одна з найприємніших у використанні операційних систем Smart TV, яка забезпечує привабливий інтерфейс і плавну навігацію. Мінімалістичний дизайн дозволяє швидко перемикатися між потоковими службами, не перериваючи відтворення. Система чудово працює у взаємодії з фірмовим пультом Magic Remote від LG, дозволяючи давати деякі команди за допомогою рухів. WebOS добре співпрацює з голосовими помічниками, такими як Google Assistant і Alexa, тому керувати можна ще й голосом. Система підтримує технології Dolby Vision і Dolby Atmos для покращення зображення і звуку під час перегляду фільмів або серіалів у режимі домашнього кінотеатру.

Система підтримує значну кількість програм і сервісів, серед яких Netflix, Prime Video, Disney+ і Apple TV+. З іншого боку доступ у webOS значно обмежений порівняно з Android TV та Google TV, тому і можливості його відчутно менші. Це може бути критичним недоліком для користувачів, які звикли користуватися великою кількістю програм та налаштовувати функціонал під свої потреби.

Огляд операційної системи LG WebOS

Roku TV

Різні моделі приставок RokuTV Фото: Скриншот

Вважається однією з найзручніших систем Smart TV завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, простому меню у вигляді сітки і широкому вибору додатків. Вона продається разом із приставкою, яка перетворить будь-який телевізор з USB-портом на розумний.

Найбільшою перевагою Roku TV є його неперевершена доступність програм. Він підтримує практично всі основні потокові служби, включно зі спеціальними програмами, яких бракує деяким конкурентам. Пристрої Roku також постачаються з частими оновленнями програмного забезпечення, які забезпечують ще більш плавну та безпечну трансляцію. Функція Roku Voice Remote забезпечує голосове керування доступне на деяких моделях телевізорів. Інтерфейсу Roku може бракувати візуального блиску та сучасного дизайну, характерних для таких конкурентів, як Google TV або Apple TV, але для тих, хто цінує надійний і доступний розумний телевізор, Roku TV залишається дуже сильним суперником.

Огляд приставки Roku Ultra

Samsung Tizen

Інтерфейс операційної системи Samsung Tizen Фото: Cкриншот

Фірмова ОС від Samsung, яка працює на багатьох телевізорах бренда, наприклад, на популярному S95D. Інтерфейс плавний, швидкий і зручний. Початковий екран простий у навігації, програми акуратно розташовані внизу, що забезпечує швидкий доступ до будь-якого контенту. ОС також підтримує широкий спектр потокових сервісів, включаючи Netflix, Hulu, Disney+ і Apple TV+. Однією з видатних функцій Tizen є його Samsung Smart Hub, який об’єднує масу рекомендацій вмісту з різних потокових служб в одному місці. Він також добре інтегрується з екосистемою Samsung, включаючи SmartThings для керування розумним будинком.

Головним недоліком є невеликий вибір додатків порівняно з Google TV або Roku. Tizen також не вистачає деяких розширених функцій від сторонніх розробників. Іншим недоліком є ​​те, що оновлення програмного забезпечення Samsung час від часу припиняють роботу старих програм, обмежуючи довгострокову підтримку деяких програм.

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