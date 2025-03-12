TCL представив нові телевізори Q10L QD-Mini з ШІ DeepSeek: чому вони особливі

Гучний китайський штучний інтелект відповідає за інтерфейс операційної системи Smart TV.

Related video

У Китаї представили світлодіодний телевізор TCL Q10L QD-Mini LED з діагоналлю від 65 до 98 дюймів і вбудовану підтримку системи штучного інтелекту DeepSeek. Про це повідомив портал Gizmochina.

Нова серія створена на базі телевізора Q10K Mini LED TV, випущеного 2024 року. Доступно чотири розміри: 65 дюймів, 75 дюймів, 85 дюймів і 98 дюймів.

Варто зазначити, що TCL QM8 потрапив до списку найкращих телевізорів 2025 року. Експерти оцінили десятки моделей, перевіривши якість зображення, роботу SmartTV, потокову передачу відео та інші функції.

Гучний DeepSeek AI відповідає за адаптивний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс Smart TV. До того ж, телевізори Q10L і Q10L Pro оснащені просунутою моделлю штучного інтелекту Fuxi AI від TCL, яка автоматично регулює контрастність, яскравість і різкість залежно від відображуваного контенту. Телевізори додатково оптимізують користувацький досвід за допомогою Ling Control System 3.0, забезпечуючи плавний запуск без реклами та персоналізовані рекомендації щодо контенту.

Моделі оснащені технологією світлодіодного дисплея QD-Mini, яка забезпечує чудову контрастність і високу пікову яскравість. Останній також допомагає технологія відображення XDR.

Q10L досягає пікової яскравості в 4500 ніт, а Q10L Pro — 6500 ніт. Це повинно усунути відблиски і забезпечити поліпшену продуктивність у режимі HDR, роблячи контент більш реалістичним.

Надвисокий власний коефіцієнт контрастності 7000:1 забезпечує глибокий чорний колір і чіткий білий колір. Стандартна модель має 1680 зон локального затемнення, що забезпечує точний контроль над світлими та темними областями екрана. Q10L Pro має справлятися ще краще з 3024 зонами затемнення.

Для підвищення чіткості та точності передачі кольору серію оснащено технологією екрана Butterfly Wing Brilliance і широкою колірною гамою квантових точок DCI-P3 98%, що забезпечує реалістичні кольори та точність професійного рівня з ΔE<0,99. Крім того, вона оснащена плівкою з низьким коефіцієнтом відбиття 0,5%, що значно знижує відблиски і зберігає чіткість в умовах яскравого освітлення.

Серія Q10L вирізняється ультратонким дизайном ZeroBorder, створюючи практично безрамковий дисплей для більш захопливого перегляду. Вони постачаються з магнітним настінним кріпленням спеціального дизайну, що створює ілюзію ширяючого екрана під час встановлення.

Лінійка оснащена портами HDMI 2.1, що підтримують високу частоту оновлення до 144 Гц з роздільною здатністю 4K і до 240 Гц з нижчою роздільною здатністю, що робить її ідеальною для ігрових консолей наступного покоління. Вони підтримують змінну частоту оновлення (VRR) і режим Auto Low Latency Mode (ALLM), забезпечуючи надплавний рух, зменшену затримку введення і високочутливий ігровий процес.

Вартість базової TCL Q10L починається від 5999 юанів (близько 826 доларів США) за 65 дюймів, а Q10L Pro — від 7199 юанів (близько 992 долари США).

Раніше писали, навіщо потрібні системи Smart TV і як вибрати найкращу. Без них можливості сучасних телевізорів сильно обмежені.