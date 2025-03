Смартфони серії Samsung Galaxy S25 розчарували всіх: експерт розповів чому

Спеціаліст-тестувальник вважає, що ніякий ШІ не поліпшить знімки і не продовжить час роботи від одного заряду, поки не буде вдосконалено обладнання. Та й деякі його функції виявилися непотрібними.

Galaxy AI не було реалізовано належним чином, він не поліпшив користувацький досвід і багато хто не вважає потрібними такі функції, як крос-додатки і Now Brief. Якби Samsung робила більше в плані апаратного і програмного забезпечення, ШІ став би самостійним продуктом, вважає експерт з androidpolice.com Стівен Радочіа.

Люди не відчувають особливої потреби в Galaxy AI

Наприклад крос-додатки (дії між додатками) повинні були, за ідеєю, заощадити час на завданнях, але на практиці це не так. Доводиться перевіряти ще раз все, що робить ШІ, і навіть налаштування завдань і нагадувань може принести більше клопоту, ніж користі.

Now Brief і Now Bar виявилися менш корисними, ніж розраховували юзери. Від Now Brief, як від інтерактивного помічника, користувачі очікували змістовних пропозицій щодо оптимізації часу, розкладу та робочого процесу. Замість цього вони отримували зведення про погоду і випадкові новини.

Багатозадачність потрібно змінити

"Після того, як я побачив, що OnePlus впровадила Open Canvas в OnePlus 13, я переконався, що Samsung потрібно оновити своє програмне забезпечення", — пише фахівець.

Для кількох додатків потрібно більше місця, і інтерфейс має бути більш інтуїтивним. В Open Canvas можна переміщати додатки в міру необхідності і перетягувати застосунок, який наразі не використовується, в точку прив'язки збоку дисплея. Це найкращий спосіб бути продуктивним і працює швидше, ніж возитися з діями між додатками.

Панелі Edge Panels, на жаль, ігноруються і працюють майже так само, як і на Galaxy S8 2017 року. Фахівцю імпонує підхід OnePlus до OxygenOS 15, яка використовує систему Edge Panel-esque для запуску додатків і пошуку файлів. Вона додає більше функціональності панелі Edge, тому не відчувається просто як ще одне місце для часто використовуваних застосунків і функцій Galaxy AI, таких як Sketch to Image. Якби Samsung зосередилася на продуктивності з поліпшеною багатозадачністю та оновленими функціями для панелей Edge Panels, її пристрої подобалися б більше, — робить він висновок.

Удосконалення обладнання відходять на другий план

На жаль, Samsung не приділила належної уваги оновленню обладнання в серії Galaxy S25. Компанія задовольняється поліпшеним ШІ Galaxy AI і новим чипсетом. Експерт зазначає, що ШІ програє хорошим датчикам камери, які роблять дуже якісні знімки.

"Нещодавно я протестував Xiaomi 15 Ultra, і його камери роблять кращі фотографії, ніж Galaxy S25 Ultra. Іноді немає заміни більшому датчику камери, який отримує більше світла", — пише він.

Чипсет Snapdragon 8 Elite ефективніший за торішній Snapdragon 8 Gen 3, що означає, що Samsung може заявити про кращу продуктивність батареї за такого самого розміру комірок, як і в попередніх моделях телефонів.

"Хоча я отримую більше екранного часу від однієї зарядки, компанії, які перейшли на технологію кремнієво-вуглецевих батарей з більшими комірками, пропонують ще кращу продуктивність. Це ще один приклад того, як ніякий ШІ не може компенсувати покращене обладнання", — підкреслив автор матеріалу.

Висновки

Поліпшення ШІ та обладнання не є взаємовиключними. Є способи посилити давно забуті функції, які користувачі вже знають і використовують, тоді як Samsung витрачає більше часу на рекламування свого ШІ.

"Це не означає, що я не люблю Galaxy AI або не використовував би його в майбутньому. Але я не думаю, що він є причиною, через яку слід купити наступний Samsung Galaxy. Виробники Android повинні зрозуміти, що користувацький досвід є кумулятивним, і інші частини телефону важливі так само, як і штучний інтелект", — резюмував він.