Samsung анонсує новий Galaxy AI: чим цей ШІ кращий за Siri для смартфонів iPhone

Galaxy вносить деякі поліпшення в ШІ-компаньйон і конкурує з Apple Intelligence.

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Galaxy Unpacked відбудеться всього за кілька днів, і разом із ним з'явиться новий тизер для поліпшеного ШІ-функціоналу. Про це пише Tom's Guide.

Нова функціональність, ймовірно, пов'язана з Bixby наступного покоління (Bixby — віртуальний асистент, розроблений Samsung Electronics у 2017 році, — ред.). Samsung, як повідомляється, готує суттєве оновлення ШІ для Bixby. Воно включає підтримку Large Language Model (велика мовна модель, — ВММ, — ред.), яка була запущена без попереднього офіційного анонсу на пристроях Galaxy Tab S10, що поставлялися на китайський ринок.

Оновлений помічник Siri від Apple Intelligence більш "балакучий", ніж Bixby, але, на відміну від південнокорейського побратима, у нього можливість голосового управління додатками з'явиться тільки в більш пізньому оновленні, ймовірно, iOS 18.4 у березні, пише ЗМІ.

Новий і покращений Galaxy AI — це не все, що можна буде побачити на Galaxy Unpacked. Шоу, найімовірніше, буде зосереджене на Galaxy S25, Galaxy S25 Plus і Galaxy S25 Ultra. Однак можливо, що шоу також включатиме інформацію про проєкт Moohan від Samsung. Можливо також буде більше новин про Galaxy S25 Slim і Galaxy Ring 2, але, схоже, вони не в планах.

Galaxy Unpacked відбудеться всього за кілька днів, тому скоро буде багато тизерів напередодні.

Раніше ми писали, що стала відома дата виходу Samsung Galaxy S25 Ultra. Моделі Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 і Galaxy S25+ надійдуть у продаж у п'ятницю 7 лютого.