Samsung анонсирует новый Galaxy AI: чем этот ИИ лучше Siri для смартфонов iPhone

Galaxy вносит некоторые улучшения в ИИ-компаньон и конкурирует с Apple Intelligence.

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Galaxy Unpacked состоится всего через несколько дней, и вместе с ним появится новый тизер для улучшенного ИИ-функционала. Об этом пишет Tom’s Guide.

Новая функциональность, вероятно, связана с Bixby следующего поколения (Bixby — виртуальный ассистент, разработанный Samsung Electronics в 2017 году, — ред.). Samsung, как сообщается, готовит существенное обновление ИИ для Bixby. Оно включает поддержку Large Language Model (большая языковая модель, — БЯМ, — ред.), которая была запущена без предварительного официального анонса на устройствах Galaxy Tab S10, поставлявшихся на китайский рынок.

Обновленный помощник Siri от Apple Intelligence более "разговорчивый", чем Bixby, но, в отличие от южнокорейского собрата, у него возможность голосового управления приложениями появится только в более позднем обновлении, вероятно, iOS 18.4 в марте, пишет СМИ.

Новый и улучшенный Galaxy AI — это не все, что можно будет увидеть на Galaxy Unpacked. Шоу, скорее всего, будет сосредоточено на Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra. Однако возможно, что шоу также будет включать информацию о проекте Moohan от Samsung. Возможно также будет больше новостей о Galaxy S25 Slim и Galaxy Ring 2, но, похоже, они не в планах.

Galaxy Unpacked состоится всего через несколько дней, поэтому скоро будет много тизеров в преддверии.

Ранее мы писали, что стала известна дата выхода Samsung Galaxy S25 Ultra. Модели Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 и Galaxy S25+ поступят в продажу в пятницу 7 февраля.