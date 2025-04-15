"Військовий рівень": Samsung випускає "невбиваний" смартфон Galaxy зі знімною батареєю

Компанія Samsung представила новий смартфон Galaxy XCover 7 Pro з високою потужністю і захистом.

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Характеристики моделі оприлюднили на офіційному сайті.

Новий смартфон отримав рейтинг захисту IP68, конструкцію MIL-STD-810H і міцне скло Gorilla Glass Victus Plus. Як зазначила Samsung, дисплей телефону було протестовано на стійкість до дезінфекційних засобів, тому екран не погіршується з часом під час постійного чищення.

"Новітні захищені смартфони та планшети Samsung створені для складних робочих умов, мають міцність військового рівня і передові корпоративні функції для безперебійної роботи", — заявили розробники.

Samsung Galaxy XCover 7 Pro також отримав хороший приріст продуктивності завдяки чипсету Snapdragon 7s Gen 3. Це значне поліпшення порівняно з попередньою моделлю XCover 6 Pro, що використовує Dimensity 6100 Plus SoC і чип Snapdragon 778G.

Ще одна особливість XCover 7 Pro — збільшена батарея ємністю 4350 мАг проти 4050 мАг у попередніх моделях. Важливий момент — її можна витягнути і замінити за необхідності, що рідко зустрічається в сучасних моделях.

В іншому характеристики смартфона здебільшого залишилися такими, як і в попередника. У нього є 6,6-дюймовий TFT LCD-екран FHD+ (1080 x 2408) з частотою оновлення 120 Гц і краплеподібним вирізом, 6 ГБ оперативної памʼяті, 128 ГБ розширюваної памʼяті (до 2 ТБ microSD) і 15-ватна дротова зарядка з POGO-контактами на задній панелі. XCover 7 Pro також має 50-мегапіксельну основну камеру, 8-мегапіксельний надширококутний об'єктив і 13-мегапіксельну селфі-камеру. Варто виділити такі особливості: дві перепризначувані кнопки швидкого доступу, Bluetooth 5.4, два стереодинаміки, підтримку eSIM, сканер відбитків пальців і Wi-Fi 6E.

XCover 7 Pro постачатиметься з оболонкою One UI 7 на базі Android 15. Він також підтримує Samsung Dex, кілька функцій ШІ (Object Eraser, Circle to Search, AI Select, Read Aloud) і сім років оновлень ОС і безпеки. Політика оновлення є серйозним оновленням порівняно з попередніми моделями, які досягли чотирьох років оновлень ОС та п'яти років виправлень безпеки. Основна проблема з телефонами, що мають сім років оновлень, полягає в тому, що батарея розрядиться раніше цього терміну. Однак акумулятор XCover 7 Pro знімний, тому його можна замінити на новий коли завгодно.

Samsung поки не підтвердила офіційну дату запуску XCover 7 Pro, але за інформацією Gizmochina, новинка може надійти в продаж уже наприкінці травня. Повідомляється, що єдина конфігурація телефону (6 ГБ ОЗП і 128 ГБ вбудованої пам'яті) продаватиметься в Європі за ціною 599 євро.

У січні 2025 року Samsung випустила свою флагманську лінійку Samsung Galaxy S25, яка розчарувала експертів. Смартфони розкритикували за непотрібні функції та компонентну базу, яка майже не відрізняється від попередньої серії.