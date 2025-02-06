Xiaomi 15 Ultra будет не хуже Samsung Galaxy S25 Ultra: эксперт назвал его преимущество (фото)

По словам информатора Йогеша Брара, Xiaomi 15 Ultra будет оснащен основной камерой на 50 МП с 1-дюймовым сенсором Sony LYT-900.

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Следующий флагманский телефон Xiaomi может составить конкуренцию лучшим камерофонам с передовым набором из четырех камер высокого разрешения, если слухи о его камере окажутся правдой, пишет techradar.com.

По словам информатора Йогеша Брара, Xiaomi 15 Ultra будет оснащен основной камерой на 50 Мп с 1-дюймовым сенсором Sony LYT-900. (Для справки, основная камера iPhone 16 Pro использует 1/1,14-дюймовый сенсор, что примерно на 13% меньше, чем LYT-900. Samsung Galaxy S25 Ultra и Google Pixel 9 Pro имеют еще меньший 1/1,3-дюймовый основной сенсор).

Cенсор — это поверхность, на которую объектив фокусирует свет объективом. Более крупный датчик позволяет захватить больше света, что обеспечивает лучшую производительность при слабом освещении, улучшенный динамический диапазон и меньший шум (или зернистость).

Смартфон Xiaomi 15 Ultra Фото: Weibo

Брар добавляет, что Xiaomi 15 Ultra также, по-видимому, оснащен 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, 50-мегапиксельной телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и 200-мегапиксельной телеобъективом с 4,3-кратным оптическим зумом. Это чрезвычайно впечатляющий набор камер, и такое сочетание датчиков с высоким разрешением и несколькими значениями зума предоставит пользователям большую универсальность и гибкость для фотографии, пишет СМИ.

Хотя разрешение само по себе не является надежным показателем качества, Брар отмечает, что 200-мегапиксельная зум-камера использует 1/1,14-дюймовый сенсор Samsung HP9 — он такого же размера, как основная камера на iPhone 16 Pro, и даже больше, чем основной датчик, установленный на Samsung Galaxy S25 Ultra и Google Pixel 9 Pro.

Теоретически, это сочетание большого датчика и высокого разрешения должно обеспечивать оптически увеличенные изображения, которые будут яркими, красочными и детализированными.

Xiaomi 14 Ultra уже доказал, что является одним из лучших камерофонов. Теперь, похоже, Xiaomi 15 Ultra может продолжить эту традицию.

Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra будет представлен в Китае 26 февраля, а официальный показ состоится во время MWC, которая проходит с 4 по 6 марта.

Ранее мы писали про три смартфона Xiaomi, которые уже вышли в 2025 году. Бренд Xiaomi уже презентовал в первой декаде января 2025 года такие смартфоны, как Redmi Note 14 Pro 4G, Redmi Turbo 4 и Poco X7.