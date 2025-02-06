Xiaomi 15 Ultra буде не гіршим за Samsung Galaxy S25 Ultra: експерт назвав його перевагу (фото)

За словами інформатора Йогеша Брара, Xiaomi 15 Ultra буде оснащений основною камерою на 50 МП з 1-дюймовим сенсором Sony LYT-900.

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Наступний флагманський телефон Xiaomi може скласти конкуренцію кращим камерофонам з передовим набором з чотирьох камер високої роздільної здатності, якщо чутки про його камеру виявляться правдою, пише techradar.com.

За словами інформатора Йогеша Брара, Xiaomi 15 Ultra буде оснащений основною камерою на 50 Мп з 1-дюймовим сенсором Sony LYT-900. (Для довідки, основна камера iPhone 16 Pro використовує 1/1,14-дюймовий сенсор, що приблизно на 13% менше, ніж LYT-900. Samsung Galaxy S25 Ultra та Google Pixel 9 Pro мають ще менший 1/1,3-дюймовий основний сенсор).

Сенсор — це поверхня, на яку об'єктив фокусує світло об'єктивом. Більший датчик дає змогу захопити більше світла, що забезпечує кращу продуктивність за слабкого освітлення, поліпшений динамічний діапазон і менший шум (або зернистість).

Смартфон Xiaomi 15 Ultra Фото: Weibo

Брар додає, що Xiaomi 15 Ultra також, мабуть, оснащений 50-мегапіксельною надширококутною камерою, 50-мегапіксельною телеоб'єктивом із 3-кратним оптичним зумом і 200-мегапіксельною телеоб'єктивом із 4,3-кратним оптичним зумом. Це надзвичайно вражаючий набір камер, і таке поєднання датчиків з високою роздільною здатністю та кількома значеннями зуму надасть користувачам більшу універсальність та гнучкість для фотографії, пише ЗМІ.

Хоча роздільна здатність сама по собі не є надійним показником якості, Брар зазначає, що 200-мегапіксельна зум-камера використовує 1/1,14-дюймовий сенсор Samsung HP9 — він такого ж розміру, як основна камера на iPhone 16 Pro, і навіть більший за основний датчик, встановлений на Samsung Galaxy S25 Ultra і Google Pixel 9 Pro.

Теоретично, це поєднання великого датчика і високої роздільної здатності має забезпечувати оптично збільшені зображення, які будуть яскравими, барвистими і деталізованими.

Xiaomi 14 Ultra вже довів, що є одним із найкращих камерофонів. Тепер, схоже, Xiaomi 15 Ultra може продовжити цю традицію.

Очікується, що Xiaomi 15 Ultra буде представлений у Китаї 26 лютого, а офіційний показ відбудеться під час MWC, що триває з 4 по 6 березня.

Раніше ми писали про три смартфони Xiaomi, які вже вийшли у 2025 році. Бренд Xiaomi вже презентував у першій декаді січня 2025 року такі смартфони, як Redmi Note 14 Pro 4G, Redmi Turbo 4 і Poco X7.