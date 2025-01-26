Топ-3 смартфони Xiaomi, які вже вийшли у 2025 році: характеристики, фото, відео

Бренд Xiaomi вже презентував у першій декаді січня 2025 року такі смартфони, як Redmi Note 14 Pro 4G, Redmi Turbo 4 і Poco X7.

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На початку 2025 року компанією Xiaomi були анонсовані смартфони Redmi Note 14 Pro 4G, Redmi Turbo 4 і Poco X7. У цьому матеріалі Фокус розповість про їхні технічні характеристики, переваги та недоліки.

Xiaomi Redmi Turbo 4

Смартфон Redmi Turbo 4 має дуже яскравий екран з функціями Dolby Vision і DC Dimming. Його чип Dimensity 8400 вельми продуктивний, а акумулятор забезпечує хорошу автономію. Також плюсом можна вважати і Bluetooth 6.0, що має низку переваг перед попередніми версіями протоколу. Зарядка насичує гаджет швидко, в комплекті є адаптер живлення на 90 Вт.

Недоліками можна вважати зайву кількість встановлених додатків. Не радує і порт USB, який не має підтримки відеовиходу.

Смартфони Xiaomi Redmi Turbo 4 Фото: Xiaomi

Технічні характеристики Redmi Turbo 4:

Дисплей: 6.67 дюйма, AMOLED, 1220 x 2712 пікс.

Чипсет: MediaTek Dimensity 8400 Ultra

Камера: подвійна (50 Мп + 8 Мп)

Акумулятор: 6550 мАг

ОС: Android 15

Вага: 203.5 г.

Xiaomi Poco X7

Телефон добре захищений від вологи і пилу, екран не зіпсується при падінні завдяки захисному склу Gorilla Glass. Дисплей має високу частоту оновлення і гідну роздільну здатність, функціонал Dolby Vision, що дозволяє користувачам переглядати HDR-контент. З плюсів — хороша робота основної камери, підтримка вбудованої SIM-карти.

З мінусів Xiaomi Poco X7 виділимо повільніше заряджання і гіршу автономність, порівняно з попередньою моделлю, роботу на ОС Android 14, а не на ОС Android 15, недостатньо вражаючу роботу датчика наближення, погану стабілізацію під час запису відео.

Смартфон Xiaomi Poco X7 Фото: Xiaomi

Технічні характеристики Poco X7:

Дисплей: 6.67 дюйма, AMOLED, 1220 x 2712 пікс.

Чипсет: MediaTek Dimensity 7300 Ultra

Камера: потрійна (50 Мп + 8 Мп + 2 Мп)

Акумулятор: 5110 мАг

ОС: Android 14

Вага: 185.5 г.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G

Екран смартфона Redmi Note 14 Pro 4G захищений міцним склом Gorilla Glass, а сертифікація захисту від вологи має індекс IP64. Це, безсумнівно, переваги гаджета. Також його вирізняє плавний і чуйний екран із частотою оновлення 120 Гц, камера, що робить якісні фото в будь-який час дня, наявність стереодинаміків і 3.5-міліметрового джека для дротових навушників.

Недоліки, на жаль, теж є: немає підтримки HDR, невисока продуктивність, максимальна роздільна здатність для відео — FHD (60 кадрів за секунду), робота на ОС Android 14.

Смартфон Redmi Note 14 Pro 4G Redmi Note 14 Pro 4G Фото: gadgetbytenepal.com

Технічні характеристики Redmi Note 14 Pro 4G:

Дисплей: 6.67 дюйма, AMOLED, 1080 x 2400 пікс.

Чипсет: MediaTek Helio G100 Ultra

Камера: потрійна (200 Мп + 8 Мп + 2 Мп)

Акумулятор: 5500 мАг

ОС: Android 14

Вага: 180 г.

Раніше ми писали про рейтинг преміальних смартфонів Xiaomi 2025 року. У список потрапили такі моделі, як Poco X6 Pro, Redmi K60 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Redmi Note 13 Pro 5G, Xiaomi 14T Pro.