Каждый телефон скрывает трюк, который облегчает жизнь пользователям: о чем речь

Можно сделать так, чтобы члены семьи получили доступ к паролям от разных служб, даже если они хранятся в менеджере паролей на смартфоне пользователя.

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Об этом рассказывает издание thesun.co.uk.

Оказывается, можно настроить семейные группы для встроенных менеджеров паролей как через Google, так и через Apple. Если кто-то из домашних изменит пароль, он автоматически изменится на телефоне другого родственника.

Все общие входы будут сохраняться в специальной папке Shared Group в официальном приложении Apple Passwords. Можно также отозвать доступ для любого человека в любое время, или можно удалить определенные входы. Это не означает, что все родственники получат доступ ко всем паролям, принадлежащим вам. Группа решает, какие пароли оставить общими, что должно остаться конфиденциальным.

Данная функция идеально подходит для входов в Netflix, или для оплаты общих счетов. Она впервые появилась в iOS 17 в 2023 году, а затем получила обновления вместе с приложением Passwords в iOS 18.

У Google есть аналогичный сервис Passwords Manager для телефонов Android и Chrome, который работает примерно так же. Он предназначен для защиты паролей и помогает создавать надежные и уникальные логины. Он также предупредит, если пароль находится под угрозой из-за утечки или из-за того, что он был использован другой учетной записью.

На iPhone нужно будет обновиться до iOS 18, перейдя в Настройки — Основные — Обновление ПО. Затем перейдите в приложение Passwords (с тремя ключами в качестве логотипа), создайте новую группу, дайте ей имя и добавьте, кого хотите. Затем вы можете перейти в свой основной список паролей и добавить несколько в общую группу. Другой человек также сможет увидеть эти пароли на своем телефоне. Если вы обновите пароль, он сразу же получит новый.

Процесс Google очень похож. Перейдите в Password Manager (который вы можете открыть через Chrome на компьютере или через свой телефон Android), а затем настройте семейную группу.

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