Популярные Android-смартфоны в опасности: хакеры смогут легко взломать их. Что делать

Google прекратила поддержку трех устройств Android, сделав их уязвимыми к кибератакам и прочим подобным рискам.

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Об этом сообщает издание thesun.co.uk.

Исправления безопасности устраняют обнаруженные уязвимости в программном обеспечении, что предотвращает взломы телефонов. Каждый телефон Android получает обновления безопасности от Google на несколько лет. Но наступает время, когда технологический гигант прекращает поддержку — обычно это происходит, когда смартфонам исполняется семь лет.

В конце марта Google прекратила поддержку операционных систем Android 12 и Android 12L. Это означает, что Google Pixel 3a, Samsung Galaxy S10 и OnePlus 7 больше не будут получать обновления безопасности от Google.

На прошлой неделе Google выпустила свой ежемесячный бюллетень по безопасности за апрель, предупреждая о двух основных киберуязвимостях, которыми в настоящее время пользуются хакеры. Компания указала, какие версии программного обеспечения Android получат исправление безопасности. Однако Android 12 и 12L в списке отсутствуют. Позже Google подтвердила, что прекратила поддержку этих двух версий программного обеспечения.

Если в будущем появятся обновления для вышеназванных телефонов, их придется получать напрямую от производителей, Samsung и OnePlus. Следует помнить, что Samsung предлагает исправления безопасности только на семь лет, а OnePlus, обычно, на три.

Людям, у которых телефоны все еще работают под управлением Android 12, рекомендуется рассмотреть возможность обновления до более нового устройства, акцентирует СМИ.

Ранее мы писали, что каждый телефон скрывает трюк, который облегчает жизнь пользователям. Можно сделать так, чтобы члены семьи получили доступ к паролям от разных служб, даже если они хранятся в менеджере паролей на смартфоне пользователя.