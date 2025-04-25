Удвічі дешевше iPhone 16 Pro: представлений найпотужніший смартфон Android (фото)

Китайська компанія Honor випустила ігровий смартфон Honor GT Pro з флагманським чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite і гігантською батареєю на 7200 мАг.

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Про це пише Notebookcheck. Повідомляється, що Honor GT Pro оснащений чотирма 50-мегапіксельними камерами і підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт.

Смартфон Honor GT Pro Фото: Honor

Смартфон отримав дисплей з частотою дискретизації торкання 2700 Гц, що повинно зробити його більш чуйним під час ігор, ніж багато його конкурентів. Крім того, 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей забезпечує власну роздільну здатність 2800 x 1264 пікселів, затемнення PWM 4320 Гц, частоту оновлення 144 Гц і пікову яскравість 6000 ніт при перегляді HDR-контенту.

Як зазначає Igeekphone, інсайдер Digital Chat Station раніше поділився результатами бенчмарка Antutu для Honor GT Pro. Його загальний бал перевищив 3,44 мільйона, що робить його найпотужнішим телефоном із прямим екраном у таборі Android.

Смартфон Honor GT Pro Фото: Honor

Наразі смартфон є ексклюзивним для Китаю. Ціна Honor GT Pro стартує від 3699 юанів, (500 доларів), що вдвічі дешевше, ніж iPhone 16 Pro.

Нагадаємо, тестування на розрядку показало, що китайський флагманський смартфон OnePlus 13 поступається своїм конкурентам від Apple, Vivo і Honor, незважаючи на масивний акумулятор ємністю 6000 мАг.