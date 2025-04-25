Вдвое дешевле iPhone 16 Pro: представлен самый мощный смартфон Android (фото)

Китайская компания Honor выпустила игровой смартфон Honor GT Pro с флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и гигантской батареей на 7200 мАч.

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Об этом пишет Notebookcheck. Сообщается, что Honor GT Pro оснащен четырьмя 50-мегапиксельными камерами и поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт.

Смартфон Honor GT Pro Фото: Honor

Смартфон получил дисплей с частотой дискретизации касания 2700 Гц, что должно сделать его более отзывчивым во время игр, чем многие его конкуренты. Кроме того, 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей обеспечивает собственное разрешение 2800 x 1264 пикселей, затемнение PWM 4320 Гц, частоту обновления 144 Гц и пиковую яркость 6000 нит при просмотре HDR-контента.

Как отмечает Igeekphone, инсайдер Digital Chat Station ранее поделился результатами бенчмарка Antutu для Honor GT Pro. Его общий балл превысил 3,44 миллиона, что делает его самым мощным телефоном с прямым экраном в лагере Android.

Смартфон Honor GT Pro Фото: Honor

В настоящее время смартфон является эксклюзивным для Китая. Цена Honor GT Pro стартует от 3699 юаней, (500 долларов), что в два раза дешевле, чем iPhone 16 Pro.

Напомним, тестирование на разрядку показало, что китайский флагманский смартфон OnePlus 13 уступает своим конкурентам от Apple, Vivo и Honor, несмотря на массивный аккумулятор емкостью 6000 мАч.