Огромная батарея OnePlus 13 не оправдала себя: какие смартфоны оказались лучше (видео)

Тестирование на разрядку показало, что китайский флагманский смартфон OnePlus 13 уступает своим конкурентам от Apple, Vivo и Honor, несмотря на массивный аккумулятор емкостью 6000 мАч.

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Результатами тестов поделился автор YouTube-канала TechNick. Он сравнил ряд флагманских смартфонов текущего поколения: iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24 Ultra, OnePlus 13, Vivo X200 Pro и Honor Magic7 Pro. В результате OnePlus 13 оказался менее автономным и эффективным, чем некоторые его аналоги на базе чипа Snapdragon 8 Elite.

Тестирование смартфонов

Лучшее время работы продемонстрировал iPhone 16 Pro Max — 12 часов и 44 минуты. Второе место занял Vivo X200 Pro с 12 часами и 18 минутами, а iPhone 16e занял третье место, проработав ровно 11 часов. Honor Magic7 Pro занял четвертое место, а за ним уже последовали OnePlus 13, Galaxy S25 Ultra и Galaxy S24 Ultra.

Лучшую в своем классе эффективность показали iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max — 6,068 мАч/мин и 6,132 мАч/мин соответственно. Vivo X200 Pro оказался самым эффективным устройством Android с показателем 8,130 мАч/мин. Далее следуют Honor Magic7 Pro и Galaxy S25 Ultra с показателями 8,145 мАч/мин и 8,224 мАч/мин.

Что касается OnePlus 13, он оказался на 20% менее эффективным, чем его аналоги на базе Snapdragon 8 Elite. Его показатель — 9,852 мАч/мин. Тепловые характеристики флагманского китайского смартфона также были худшими из всех. Его температура достигла целых 63,5 °C. Для сравнения, Galaxy S25 Ultra показал пиковую температуру 52 °C.

Напомним, китайский бюджетный бренд Poco, принадлежащий Xiaomi, выпустил смартфон F7 Ultra, который работает на флагманском чипсете Snapdragon 8 Elite от Qualcomm.

В свою очередь компания Light Phone выпустила третье поколение своего минималистичного телефона для тех, кто устал от смартфонов.