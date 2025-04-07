Величезна батарея OnePlus 13 не виправдала себе: які смартфони виявилися кращими (відео)

Тестування на розрядку показало, що китайський флагманський смартфон OnePlus 13 поступається своїм конкурентам від Apple, Vivo і Honor, незважаючи на масивний акумулятор ємністю 6000 мАг.

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Результатами тестів поділився автор YouTube-каналу TechNick. Він порівняв низку флагманських смартфонів поточного покоління: iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24 Ultra, OnePlus 13, Vivo X200 Pro і Honor Magic7 Pro. У результаті OnePlus 13 виявився менш автономним і ефективним, ніж деякі його аналоги на базі чіпа Snapdragon 8 Elite.

Тестування смартфонів

Найкращий час роботи продемонстрував iPhone 16 Pro Max — 12 годин і 44 хвилини. Друге місце посів Vivo X200 Pro з 12 годинами і 18 хвилинами, а iPhone 16e посів третє місце, пропрацювавши рівно 11 годин. Honor Magic7 Pro посів четверте місце, а за ним уже пішли OnePlus 13, Galaxy S25 Ultra і Galaxy S24 Ultra.

Найкращу у своєму класі ефективність показали iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max — 6,068 мАг/хв і 6,132 мАг/хв відповідно. Vivo X200 Pro виявився найефективнішим пристроєм Android з показником 8,130 мАг/хв. Далі йдуть Honor Magic7 Pro і Galaxy S25 Ultra з показниками 8,145 мАг/хв і 8,224 мАг/хв.

Що стосується OnePlus 13, він виявився на 20% менш ефективним, ніж його аналоги на базі Snapdragon 8 Elite. Його показник — 9,852 мАг/хв. Теплові характеристики флагманського китайського смартфона також були найгіршими з усіх. Його температура сягнула цілих 63,5 °C. Для порівняння, Galaxy S25 Ultra показав пікову температуру 52 °C.

Нагадаємо, китайський бюджетний бренд Poco, що належить Xiaomi, випустив смартфон F7 Ultra, який працює на флагманському чипсеті Snapdragon 8 Elite від Qualcomm.

Зі свого боку компанія Light Phone випустила третє покоління свого мінімалістичного телефону для тих, хто втомився від смартфонів.