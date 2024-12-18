Флагман за 600 долларов: характеристики нового китайского смартфона OnePlus 13 (видео)

OnePlus 13 получит емкую батарею на 6 000 мАч, память до 1 ТБ и производительный чипсет Snapdragon 8 Elite.

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OnePlus уже официально представлен в Китае, так что все спецификации доступны. Но в остальном мире придется ждать до нового года, чтобы купить телефон, пишет Tom's Guide.

OnePlus возвращается с новым дизайном, улучшенной батареей и производительностью. Даже при жесткой конкуренции со стороны Samsung Galaxy S24 (и предстоящего Galaxy S25), Google Pixel 9 и iPhone 16, OnePlus 13 все еще должен многое доказать, чтобы понравиться пользователям.

Характеристики OnePlus 13

Экран: 6,82" OLED, 1440p, 4500 нит, 510 ppi

Размеры:162,9 x 76,5 x 8,5 мм или 8,9 мм

Вес: 210 или 213 г

Цвета: Черный, Синий, Белый

Процессор: Snapdragon 8 Elite

Операционная система: ColorOS 15 (на базе Android 15)

Память: 12 ГБ, 16 ГБ, 24 ГБ

Емкость хранилища: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Камеры: 50 МП f/1.6 основная, 50 МП f/2.0 сверхширокоугольная, 50 МП f/2.6 телефото с 3-кратным оптическим зумом

Передняя камера: 32 МП 1/2,74" f/2,4

Аккумулятор: 6 000 мАч, 100 Вт проводная зарядка, 50 Вт беспроводная зарядка

Скорость зарядки: 100 Вт проводной, 50 Вт беспроводной

Водостойкость: IP68 и IP69

Протоколы и разъемы: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C

Что касается цены, то OnePlus 13 с базовой версией 256 ГБ начинается от около $632 в Китае. Трудно сказать, останется ли эта цена прежней для глобального релиза телефона, но она будет между $699 и $799, пишет СМИ.

Официальные изображения компании показывают флагманский телефон, который выглядит похожим на своего предшественника, дополненный круглым выступом на задней панели, где размещается тройная камера.

На этот раз OnePlus 13 доступен в белом, черном и синем цветах с задней панелью из искусственной кожи. Он также довольно тонкий — 8,5 мм. Эта модель имеет двойную степень защиты IP68 и IP69, что дает ей возможность не только выдерживать погружение в воду на некоторое время, но и струи воды под высоким давлением.

Другие особенности дизайна включают слайдер оповещения на боковой стороне. Между тем, внутренняя часть перепроектирована, чтобы иметь улучшенную систему охлаждения, которая включает испарительную камеру для лучшего рассеивания тепла, выделяемого смартфоном.

Дисплей

Фактически, характеристики соответствуют предыдущей модели: 6,82-дюймовый 2K OLED-экран, изогнутый, частота обновления до 120 Гц. Рамки вокруг достаточно тонкие, чтобы создавалось впечатление, что экран "тянется" до самого края.

Камеры

Камеры стали областью, в которой OnePlus добилась значительных успехов, во многом благодаря партнерству с Hasselblad. Этот телефон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой Sony с 48-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 64-мегапиксельным телеобъективом, способным поддерживать 3-кратный зум.

Компания эффективно использует методы объединения пикселей, поэтому есть надежда, что новая 50-мегапиксельная телефотокамера с 3-кратным оптическим зумом сможет добиться большей детализации и резкости.

И, наконец, спереди есть 32-мегапиксельная селфи-камера. Она ничем не отличается от камеры OnePlus 12, кроме того, что может снимать видео 4K 60 кадров в секунду Dolby Vision.

Производительность

OnePlus использует чипы от Qualcomm в своих флагманских телефонах. OnePlus 13 перейдет на Snapdragon 8 Gen 4 — теперь известный как Snapdragon 8 Elite.

Аккумулятор

Новый телефон будет иметь батарею емкостью 6 000 мАч, поддерживаемую проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт.

Можно заполнить аккумулятор OnePlus 13 с помощью магнитной системы зарядки. Это может быть зарядное устройство собственной разработки OnePlus, но есть большая вероятность, что оно основано на открытой спецификации Qi2, которая частично основана на стандарте MagSafe от Apple.

Ранее мы писали, что OnePlus 13 получит огромную батарею на 6 000 мАч и превзойдет Samsung Galaxy S25 Ultra. OnePlus 13 выйдет в Китае уже в конце месяца, а в течение последних нескольких недель компания постепенно раскрывает различные функции и характеристики смартфона.