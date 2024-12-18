Флагман за 600 доларів: характеристики нового китайського смартфона OnePlus 13 (відео)

OnePlus 13 отримає ємну батарею на 6 000 мАг, пам'ять до 1 ТБ і продуктивний чипсет Snapdragon 8 Elite.

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OnePlus уже офіційно представлений у Китаї, тож усі специфікації доступні. Але в іншому світі доведеться чекати до нового року, щоб купити телефон, пише Tom's Guide.

OnePlus повертається з новим дизайном, поліпшеною батареєю і продуктивністю. Навіть за жорсткої конкуренції з боку Samsung Galaxy S24 (і майбутнього Galaxy S25), Google Pixel 9 і iPhone 16, OnePlus 13 все ще має багато чого довести, щоб сподобатися користувачам.

Характеристики OnePlus 13

Екран: 6,82" OLED, 1440p, 4500 ніт, 510 ppi

Розміри:162,9 x 76,5 x 8,5 мм або 8,9 мм

Вага: 210 або 213 г

Кольори: Чорний, Синій, Білий

Процесор: Snapdragon 8 Elite

Операційна система: ColorOS 15 (на базі Android 15)

Пам'ять: 12 ГБ, 16 ГБ, 24 ГБ

Ємність сховища: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Камери: 50 МП f/1.6 основна, 50 МП f/2.0 надширококутна, 50 МП f/2.6 телефото з 3-кратним оптичним зумом

Передня камера: 32 МП 1/2,74" f/2,4 f/2,4

Акумулятор: 6 000 мАг, 100 Вт дротова зарядка, 50 Вт бездротова зарядка

Швидкість заряджання: 100 Вт дротової, 50 Вт бездротової

Водостійкість: IP68 і IP69

Протоколи та роз'єми: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C

Щодо ціни, то OnePlus 13 з базовою версією 256 ГБ починається від близько $632 в Китаї. Важко сказати, чи залишиться ця ціна колишньою для глобального релізу телефону, але вона буде між $699 і $799, пише ЗМІ.

Офіційні зображення компанії показують флагманський телефон, який має схожий вигляд на свого попередника, доповнений круглим виступом на задній панелі, де розміщується потрійна камера.

Цього разу OnePlus 13 доступний у білому, чорному та синьому кольорах із задньою панеллю зі штучної шкіри. Він також доволі тонкий — 8,5 мм. Ця модель має подвійний ступінь захисту IP68 та IP69, що дає їй змогу не лише витримувати занурення у воду на деякий час, а й струмені води під високим тиском.

Інші особливості дизайну охоплюють слайдер оповіщення на бічній стороні. Тим часом внутрішня частина перепроєктована, щоб мати поліпшену систему охолодження, яка передюачає випарну камеру для кращого розсіювання тепла, що виділяється смартфоном.

Дисплей

Фактично, характеристики відповідають попередній моделі: 6,82-дюймовий 2K OLED-екран, вигнутий, частота оновлення до 120 Гц. Рамки навколо досить тонкі, щоб складалося враження, що екран "тягнеться" до самого краю.

Камери

Камери стали областю, в якій OnePlus домоглася значних успіхів, багато в чому завдяки партнерству з Hasselblad. Цей телефон оснащений 50-мегапіксельною основною камерою Sony з 48-мегапіксельним надширококутним об'єктивом і 64-мегапіксельним телеоб'єктивом, здатним підтримувати 3-кратний зум.

Компанія ефективно використовує методи об'єднання пікселів, тому є надія, що нова 50-мегапіксельна телефотокамера з 3-кратним оптичним зумом зможе домогтися більшої деталізації та різкості.

І, нарешті, спереду є 32-мегапіксельна селфі-камера. Вона нічим не відрізняється від камери OnePlus 12, крім того, що може знімати відео 4K 60 кадрів за секунду Dolby Vision.

Продуктивність

OnePlus використовує чіпи від Qualcomm у своїх флагманських телефонах. OnePlus 13 перейде на Snapdragon 8 Gen 4 — тепер відомий як Snapdragon 8 Elite.

Акумулятор

Новий телефон матиме батарею ємністю 6 000 мАг, підтримувану дротовою зарядкою потужністю 100 Вт і бездротовою зарядкою потужністю 50 Вт.

Можна заповнити акумулятор OnePlus 13 за допомогою магнітної системи зарядки. Це може бути зарядний пристрій власної розробки OnePlus, але є велика ймовірність, що він заснований на відкритій специфікації Qi2, яка частково заснована на стандарті MagSafe від Apple.

Раніше ми писали, що OnePlus 13 отримає величезну батарею на 6 000 мАг і перевершить Samsung Galaxy S25 Ultra. OnePlus 13 вийде в Китаї вже наприкінці місяця, а протягом останніх кількох тижнів компанія поступово розкриває різні функції та характеристики смартфона.