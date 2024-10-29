OnePlus 13 отримає величезну батарею на 6000 мАг, що перевершить Samsung Galaxy S25 Ultra

OnePlus 13 вийде в Китаї вже наприкінці місяця, а протягом останніх кількох тижнів компанія поступово розкриває різні функції та характеристики смартфона.

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Компанія OnePlus поділилася, що смартфон OnePlus 13 буде оснащений "гігантською" батареєю ємністю 6000 мАг, що на 600 мАг більше, ніж в OnePlus 12. Про це пише Tom's Guide.

Акумулятор Glacier було анонсовано цього літа, коли китайська компанія рекламувала Ace 3 Pro. Акумулятор оснащений новою технологією "кремнієво-вуглецевого анода", яка дає змогу компанії втиснути 6100 мАг акумуляторної батареї в той самий простір, що й 5000 мАг.

Для порівняння, за чутками, Samsung Galaxy S25 Ultra наступного року збереже 5000 мАг, які живлять Galaxy S24 Ultra. Тим не менш, S24 Ultra перебуває в нашому списку найкращих телефонів із часом автономної роботи 16 годин 45 хвилин, за результатами тестів батареї.

Samsung зосередився на тому, щоб максимально використовувати свої деталі, що повторюються, за допомогою програмного забезпечення та ефективності чипа. Проте ходять чутки, що акумулятор може стати більшим, щоби вмістити нещодавно анонсований чип Qualcomm Snapdragon Elite, який також має бути представлений в OnePlus 13.

OnePlus підтверджує, що телефон буде постачатися з дротовою зарядкою 100 Вт, що, як передбачається, заряджає від 1% до 100% за заявлені 36 хвилин. Крім того, у нього буде бездротова зарядка 50 Вт із засувкою. Схоже, що для доступу до бездротової зарядки 50 Вт вам знадобиться чохол OnePlus із магнітною зарядкою.

OnePlus пропонує зарядний пристрій потужністю 50 Вт і магнітний зовнішній акумулятор ємністю 5000 мАг, які, за твердженням компанії, можуть працювати з iPhone.

Очікується, що новий телефон отримає низку нових технологій і трохи змінений дизайн, але, можливо, іншою важливою функцією, яка дасть змогу використовувати переваги потужного акумулятора, стане оновлена версія OxygenOS 15, що вийде в бета-версію 30 жовтня та має незабаром отримати оновлення для телефону.

OnePlus 13 вийде 31 жовтня в Китаї. Це більш ранній реліз, ніж зазвичай, оскільки вони зазвичай випускають нові телефони в грудні. Як правило, глобальний реліз виходить через кілька місяців. Найраніше, ми очікуємо, що OnePlus 13 вийде по всьому світу в січні, але, ймовірніше, в лютому.

Раніше ми писали як скоро вийде новий OnePlus 13: у чому його переваги і як він працює. OnePlus вийде в жовтні, тож з'явилися перша інформація про його дизайн. Гаджет стане одним із перших смартфонів, оснащених процесором Snapdragon 8 Gen 4 від Qualcomm.