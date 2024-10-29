OnePlus 13 получит огромную батарею на 6000 мАч, что превзойдет Samsung Galaxy S25 Ultra

OnePlus 13 выйдет в Китае уже в конце месяца, а в течение последних нескольких недель компания постепенно раскрывает различные функции и характеристики смартфона.

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Компания OnePlus поделилась, что смартфон OnePlus 13 будет оснащен "гигантской" батареей емкостью 6000 мАч, что на 600 мАч больше, чем в OnePlus 12. Об этом пишет Tom’s Guide.

Аккумулятор Glacier был анонсирован этим летом, когда китайская компания рекламировала Ace 3 Pro. Аккумулятор оснащен новой технологией "кремниево-углеродного анода", которая позволяет компании втиснуть 6100 мАч аккумуляторной батареи в то же пространство, что и 5000 мАч.

Для сравнения, по слухам, Samsung Galaxy S25 Ultra следующего года сохранит 5000 мАч, которые питают Galaxy S24 Ultra. Тем не менее, S24 Ultra находится в нашем списке лучших телефонов с временем автономной работы 16 часов 45 минут, по результатам тестов батареи.

Samsung сосредоточился на том, чтобы максимально использовать свои повторяющиеся детали с помощью программного обеспечения и эффективности чипа. Тем не менее ходят слухи, что аккумулятор может стать больше, чтобы вместить недавно анонсированный чип Qualcomm Snapdragon Elite, который также должен быть представлен в OnePlus 13.

OnePlus подтверждает, что телефон будет поставляться с проводной зарядкой 100 Вт, которая, как предполагается, заряжает от 1% до 100% за заявленные 36 минут. Кроме того, у него будет беспроводная зарядка 50 Вт с защелкой. Похоже, что для доступа к беспроводной зарядке 50 Вт вам понадобится чехол OnePlus с магнитной зарядкой.

OnePlus предлагает зарядное устройство мощностью 50 Вт и магнитный внешний аккумулятор емкостью 5000 мАч, которые, по утверждению компании, могут работать с iPhone.

Ожидается, что новый телефон получит ряд новых технологий и немного измененный дизайн, но, возможно, другой важной функцией, которая позволит использовать преимущества мощного аккумулятора, станет обновленная версия OxygenOS 15, которая выйдет в бета-версию 30 октября и должна вскоре получить обновление для телефона.

OnePlus 13 выйдет 31 октября в Китае. Это более ранний релиз, чем обычно, поскольку они обычно выпускают новые телефоны в декабре. Как правило, глобальный релиз следует через несколько месяцев. Самое раннее, мы ожидаем, что OnePlus 13 выйдет по всему миру в январе, но, вероятнее, в феврале.

Ранее мы писали как скоро выйдет новый OnePlus 13: в чем его преимущества и как он работает. OnePlus выйдет в октябре, и появились первая информация о его дизайне. Гаджет станет одним из первых смартфонов, оснащенных процессором Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm.