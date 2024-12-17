Вышел новый игровой смартфон Honor GT за 300 долларов: чем он лучше аналогов (видео)

Новая китайская модель Honor GT оснащена мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon.

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Китайская компания Honor решила обновить линейку игровых смартфонов с помощью Honor GT, который будет продаваться ща $302 — 452 (16 ГБ и 1 ТБ оперативной памяти). Об этом пишет The Notebookcheck.

Новинка также получит быструю проводную зарядку и AMOLED-дисплей с высоким разрешением — 1200 пикселей (частота обновления составляет 120 Гц). Экран достигает 4000 нит при просмотре HDR-контента. Его конкурентами будут смартфоны Asus ROG, iQOO и RedMagic, говорится в материале. Издание отмечает, что модель оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Honor GT будет примерно таким же мощным, как и RedMagic 9 Pro, ROG Phone 8, которые стоят $800 на Amazon. Учитывая это, Honor GT имеет относительно низкую стартовую цену, по крайней мере, в Китае.

Кроме того, устройство получило аккумулятор емкостью 5300 мАч, который поддерживает проводную зарядку 100 Вт для быстрого пополнения заряда после продолжительной игровой сессии. Между тем, Honor GT также оснащен оптически стабилизированной 50-мегапиксельной основной камерой, 16-мегапиксельной фронтальной и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерами. Honor включила различные игровые программные функции и новую систему охлаждения с испарительной камерой.

Стартовый Honor GT будет поставляться с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти в трех цветовых вариантах на выбор. В качестве альтернативы устройство может быть сконфигурировано с 16 ГБ ОЗУ и опцией 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ памяти.

Для справки: эти комбинации памяти доступны для клиентов в Китае, Honor пока не подтвердила доступность такой памяти для глобального рынка. В итоге, в КНР смартфоны будут стоить:

12 ГБ ОЗУ/256 ГБ памяти — 302 доллара США.

12 ГБ ОЗУ/512 ГБ памяти — 357 долларов.

16 ГБ ОЗУ/256 ГБ памяти — 329 долларов.

16 ГБ ОЗУ/512 ГБ памяти — 398 долларов.

16 ГБ ОЗУ/1 ТБ памяти — 452 доллара.

Также мы писали про то, что смартфон Honor Magic 7 Pro получил необычную функцию. Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что среди обновлений будет биометрическая функция, которая встречается в самых продвинутых флагманских телефонах.