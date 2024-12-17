Вийшов новий ігровий смартфон Honor GT за 300 доларів: чим він кращий за аналоги (відео)

Нова китайська модель Honor GT оснащена потужним чипсетом Qualcomm Snapdragon.

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Китайська компанія Honor вирішила оновити лінійку ігрових смартфонів за допомогою Honor GT, який продаватиметься за $302 — 452 (16 ГБ і 1 ТБ оперативної пам'яті). Про це пише The Notebookcheck.

Новинка також отримає швидку дротову зарядку і AMOLED-дисплей з високою роздільною здатністю — 1200 пікселів (частота оновлення становить 120 Гц). Екран досягає 4000 ніт при перегляді HDR-контенту. Його конкурентами будуть смартфони Asus ROG, iQOO і RedMagic, йдеться в матеріалі. Видання зазначає, що модель оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Honor GT буде приблизно таким же потужним, як і RedMagic 9 Pro, ROG Phone 8, які коштують $800 на Amazon. Враховуючи це, Honor GT має відносно низьку стартову ціну, принаймні в Китаї.

Крім того, пристрій отримав акумулятор ємністю 5300 мАг, який підтримує дротову зарядку 100 Вт для швидкого поповнення заряду після тривалої ігрової сесії. Тим часом Honor GT також оснащений оптично стабілізованою 50-мегапіксельною основною камерою, 16-мегапіксельною фронтальною і 12-мегапіксельною надширококутною камерами. Honor включила різні ігрові програмні функції та нову систему охолодження з випарною камерою.

Стартовий Honor GT поставлятиметься з 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ пам'яті в трьох колірних варіантах на вибір. В якості альтернативи пристрій може бути сконфігуровано з 16 ГБ ОЗП і опцією 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ пам'яті.

Для довідки: ці комбінації пам'яті доступні для клієнтів у Китаї, Honor поки не підтвердила доступність такої пам'яті для глобального ринку. У підсумку, в КНР смартфони коштуватимуть:

12 ГБ ОЗП/256 ГБ пам'яті — 302 долари США.

12 ГБ ОЗП/512 ГБ пам'яті — 357 доларів.

16 ГБ ОЗП/256 ГБ пам'яті — 329 доларів.

16 ГБ ОЗП/512 ГБ пам'яті — 398 доларів.

16 ГБ ОЗП/1 ТБ пам'яті — 452 долари.

Також ми писали про те, що смартфон Honor Magic 7 Pro отримав незвичайну функцію. Інсайдер Digital Chat Station повідомляє, що серед оновлень буде біометрична функція, яка зустрічається в найбільш просунутих флагманських телефонах.