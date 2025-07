Измените эти настройки: как заставить смартфоны Samsung работать на максимуме

Компания Samsung довольно поздно выпустила One UI 7 на базе Android 15 для своих флагманских смартфонов. Она отставала от конкурентов – например, от Google и даже от китайской OnePlus. Но с Android 16 ситуация другая.

Оболочка One UI 8 на базе Android 16 уже доступна на последних флагманских смартфонах – таких как Samsung Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7, пишет androidpolice.com. Как отмечает издание, Samsung тщательно тестирует обновление программного обеспечения для своей серии Galaxy S25 (выпуск ожидается в конце июля нынешнего года).

Хотя между One UI 7 и One UI 8 прошло не очень много времени, Samsung удалось включить в эту версию несколько новых функций и обновлений. Эксперты назвали топ-5 настроек, которые следует изменить.

Новый экран для многозадачности

Специалисты советуют использовать новый экран с разделением 90:10. Они отмечают, что Android уже довольно давно поддерживает разделенный экран, но возможности приложений раньше были ограничены.

В Android 16 реализована новая функция многозадачности с разделением экрана, которая позволяет пользователям держать открытой лишь одну десятую часть приложения в одной части экрана, в то время как другое приложение занимает 90% пространства.

Это позволяет использовать два приложения практически в полноэкранном режиме, легко переключаясь между ними при необходимости.

Управление будильниками

Одна из причин, по которой приложение «Часы» от Samsung выигрывает у Google, — это возможность создавать группы будильников.

Вы можете сгруппировать несколько будильников, чтобы ими было проще управлять, например, активировать или удалять все сразу.

До сих пор для использования групп будильников приходилось открывать приложение «Часы», но в One UI 8 Samsung добавила новый виджет, с помощью которого можно получать доступ к группам будильников и активировать их с главного экрана.

Новые обои

Samsung обновила настройку домашнего экрана и экрана блокировки с помощью One UI 7. И, хотя One UI 8 в этом смысле не предлагает чего-то большего, появилась новая интересная опция динамических обоев, которые обновляются в режиме реального времени.

Например, утром обои приобретают сине-оранжевый оттенок, а ночью темнеют, подстраиваясь под окружающую обстановку.

Настройка быстрых функций

Эксперты советуют воспользоваться функциями Now Bar и Now Brief для быстрого получения информации без открытия приложений или уведомлений.

Функция Now Bar похожа на Live Activities на iPhone и предлагает динамические уведомления в режиме реального времени.

В One UI 8 Samsung улучшила панель Now Bar, добавив поддержку сторонних приложений. Была улучшена и функция Now Brief – теперь она показывает больше типов информации, включая напоминания о парковке, оповещения для «умного дома» и обновления заряда батареи смарт-часов.

Защита аккумулятора

Смартфоны Samsung не очень устойчивы в смысле долгой автономной работы. Многие пользователи жалуются на слабую батарею.

Поэтому Samsung добавила новые настройки, которые помогают защитить аккумулятор вашего телефона. Хотя они не увеличивают срок службы батареи напрямую, они замедляют его старение. Теперь вы можете установить максимальный лимит заряда, чтобы избежать перезарядки и продлить срок службы аккумулятора. Для этого:

Перейдите в «Настройки».

Нажмите «Аккумулятор».

Выберите «Защита аккумулятора» и включите переключатель.

Выберите один из трех режимов.

Тут на выбор есть:

базовая зарядка (до 100%, затем остановка до тех пор, пока уровень заряда не упадет до 95%, а затем повторная зарядка);

адаптивная зарядка (останавливается на 80% и заряжается до 100% только тогда, когда прогнозирует скорое отключение от сети);

максимум (вручную установите желаемый предел заряда аккумулятора).

