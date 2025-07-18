Оновлення Android виправить помилки на популярних смартфонах: що потрібно зробити

Компанія Google випустила третю бета-версію першого квартального випуску Android 16. Це оновлення отримало назву Android 16 QPR1 Beta 3, і воно допоможе впоратися з помилками на сумісних із ним смартфонах Pixel.

Related video

Встановити оновлення досить легко, пише phonearena.com. Для цього треба перейти в розділ "Налаштування" > "Система" > "Оновлення ПЗ" > "Оновлення системи". Коли відкриється сторінка з інформацією про оновлення, дотримуйтесь інструкцій щодо його встановлення.

Експерти видання склали список проблем, раніше зафіксованих у зв'язку з телефонами Pixel. Ці проблеми якраз і має вирішити оновлення. Зокрема, до списку потрапили такі моменти:

Проблема, пов'язана з пошкодженням списку завдань RTOS, яка призводила до перезапусків.

Панель запуску відображається не повністю.

Проблеми з відображенням повідомлень.

Медіаплеєр у випадаючому списку сповіщень відображається і функціонує не повністю.

Повний перезапуск телефону через проблеми із завантажувачем класів.

Проблема з ядром, що призводить до перезапусків.

Камера не працює під час запуску з чорним екраном.

У значків рядка стану відсутні кутові відступи.

Згортання повідомлення в шторці повідомлень переривається.

Крім вирішення зазначених проблем, оновлення надає ще й нові функції. Наприклад, з'являється клавіатурна лупа, яка допоможе більш детально розглянути емодзі та літери на клавіатурі. Її можна знайти в розділі "Налаштування" > "Універсальний доступ" > "Збільшення".

Значки у віджеті погоди знову стали кольоровими — це хороша новина для тих, хто був засмучений безбарвними значками. Також оновлення повернуло інформацію про стан акумулятора і додало динамічну колірну тему для ярликів Pixel Launcher. Колірна тема для значків і ромбовидної рамки, в якій вони розташовані, формується на основі основного кольору використовуваних шпалер.

Раніше Фокус писав про те, що популярні смартфони отримають оновлення, яке виправить прикру помилку. Мова якраз і йшла про смартфони Pixel — користувачі скаржилися на серйозні збої в роботі екранів блокування на деяких моделях.

Зазначимо, що смартфони Pixel і раніше потрапляли в неприємності. Наприклад, у моделі Pixel 9 Pro Fold виявлялися проблеми з підключенням, а моделі Pixel 6a починали загорятися.