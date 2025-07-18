Обновление Android исправит ошибки на популярных смартфонах: что нужно предпринять

Компания Google выпустила третью бета-версию первого квартального выпуска Android 16. Это обновление получило название Android 16 QPR1 Beta 3, и оно поможет справиться с ошибками на совместимых с ним смартфонах Pixel.

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Установить обновление довольно легко, пишет phonearena.com. Для этого надо перейти в раздел «Настройки» > «Система» > «Обновления ПО» > «Обновление системы». Когда откроется страница с информацией об обновлении, следуйте инструкциям по его установке.

Эксперты издания составили список проблем, ранее зафиксированных в связи с телефонами Pixel. Эти проблемы как раз и должно решить обновление. В частности, в список попали такие моменты:

Проблема, связанная с повреждением списка задач RTOS, которая приводила к перезапускам.

Панель запуска отображается не полностью.

Проблемы с отображением уведомлений.

Медиаплеер в раскрывающемся списке уведомлений отображается и функционирует не полностью.

Полный перезапуск телефона из-за проблем с загрузчиком классов.

Проблема с ядром, приводящая к перезапускам.

Камера не работает при запуске с черным экраном.

У значков строки состояния отсутствуют угловые отступы.

Сворачивание сообщения в шторке уведомлений прерывается.

Кроме решения указанные проблем, обновление предоставляет еще и новые функции. Например, появляется клавиатурная лупа, которая поможет более детально рассмотреть эмодзи и буквы на клавиатуре. Её можно найти в разделе «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Увеличение».

Значки в виджете погоды снова стали цветными – это хорошая новость для тех, кто был огорчен бесцветными значками. Также обновление вернуло информацию о состоянии аккумулятора и добавило динамическую цветовую тему для ярлыков Pixel Launcher. Цветовая тема для значков и ромбовидной рамки, в которой они расположены, формируется на основе основного цвета используемых обоев.

Ранее Фокус писал о том, что популярные смартфоны получат обновление, которое исправит досадную ошибку. Речь как раз и шла о смартфонах Pixel – пользователи жаловались на серьезные сбои в работе экранов блокировки на некоторых моделях.

Отметим, что смартфоны Pixel и раньше попадали в неприятности. Например, у модели Pixel 9 Pro Fold обнаруживались проблемы с подключением, а модели Pixel 6a начинали загораться.