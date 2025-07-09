Популярные смартфоны получат обновление, которое исправит досадную ошибку

Компания Google выпускает обновление, которое поможет решить проблему, обнаружившуюся в телефонах Pixel. Этому предшествовали многочисленные обращения и жалобы хозяев таких смартфонов.

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Неприятности начались после выпуска масштабного обновления Android 16, напоминает androidauthority.com, Это обновление повлекло за собой серьезные сбои в работе экранов блокировки на некоторых моделях Pixel.

Однако теперь представитель Google подтвердил изданию, что проблему удалось решить. Исправление ошибки происходит автоматически, так что никаких действий пользователям предпринимать не нужно.

Издание отмечает, что обновление будет внедряться постепенно, поэтому процесс может занять несколько дней. Тем не менее, это в любом случае хорошая новость для пострадавших Pixel – ведь решения пришлось ждать несколько недель (Android 16 выпустили в первой половине июня).

Пользователи Pixel, столкнувшиеся с этой проблемой, сообщали о некорректной работе экранов блокировки своих телефонов после выхода Android 16. Среди зафиксированных ошибок значились, в частности, неработающая функция пробуждения по нажатию, резкие перепады яркости, неработающий сканер отпечатков пальцев и многое другое. Еще случалось, что экран не включался после нажатия кнопки питания.

Отметим, что смартфоны Pixel и раньше попадали в неприятности, причем это происходило довольно часто. Например, у модели Pixel 9 Pro Fold обнаруживались проблемы с подключением.

Еще стало известно, что популярные телефоны начали загораться. Речь шла как раз о телефонах Pixel, и компания Google была вынуждена принимать экстренные меры после того, как владельцы моделей Pixel 6a (2022 года выпуска) стали жаловаться, что их смартфоны загорелись.

Кроме того, смартфоны Pixel страдают от досадной ошибки, связанной с будильником. Пользователи жалуются, что установленный будильник не срабатывает, это создает много сложностей, а хуже всего то, что в Google пока не сообщают, удалось ли найти решение.

Между прочим, смартфоны Pixel называют "любимыми телефонами преступников". По крайней мере, так утверждают испанские правоохранители. Хотя дело не в самих смартфонах, а в открытости ОС Android, на которой они работают: система позволяет использовать альтернативные ОС, и этим пользуются правонарушители.