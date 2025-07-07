Популярные смартфоны страдают от досадной ошибки, и дальше может быть хуже

Смартфоны Google Pixel уже не раз зарабатывали сомнительную репутацию – то у них горят батареи, то новые функции работают некорректно. Похоже, что теперь к этим неприятностям добавилась еще одна, причем она затрагивает одну из самых важных опций.

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Пользователи жалуются, что на телефонах Pixel плохо работает будильник, сообщает androidpolice.com. Ошибка начала появляться после обновления в апреле этого года. В частности, будильники на смартфонах Pixel не срабатывают по расписанию. Люди получают уведомление «Пропущенный будильник», причем там говорится, что «будильник не сработал по неизвестной причине».

Будильник Pixel не срабатывает по непонятной причине (скриншот) Фото: androidpolice.com

Пока что проблема не выглядит массовой – но в то же время она и не является единичным сбоем, так как в соответствующем треде на Reddit зафиксированы жалобы нескольких пользователей (и есть такие, которые заявляют, что ошибка повторялась у них не один раз).

Обращение в службу поддержки Google пока тоже не дало результатов – в компании заявили, что еще не разобрались, в чем проблема, и ищут «пути исправления». Возможно, сели количество жалоб станет больше, это ускорит события, отмечает издание.

Большинство пострадавших пользователей, столкнувшихся с неисправным будильником, использовали стабильную сборку Android, а не программу Android Beta. Однако это уже не первый раз, когда будильник Pixel ведет себя странно. О похожих инцидентах владельцы телефонов Pixel 9 сообщали и в марте этого года – но тогда будильники отключались сами по себе. По всей видимости, на этот раз системная ошибка не дает будильнику сработать вообще.

Отметим, что смартфоны Pixel и раньше попадали в неприятности. Например, у модели Pixel 9 Pro Fold обнаруживались проблемы с подключением.

Кроме того, компания Google переносила выпуск своего бюджетного смартфона Pixel 9a. Он вышел на месяц позже запланированного – в апреле вместо марта нынешнего года, а причиной задержки называлась «проблемы с качеством компонентов».

Еще стало известно, что популярные телефоны начали загораться. Google была вынуждена принимать экстренные меры после того, как владельцы телефонов Pixel 6a (2022 года выпуска) стали жаловаться, что их смартфоны загорелись.