Популярні смартфони страждають від прикрої помилки, і далі може бути гірше

Смартфони Google Pixel вже не раз заробляли сумнівну репутацію — то у них горять батареї, то нові функції працюють некоректно. Схоже, що тепер до цих неприємностей додалася ще одна, причому вона зачіпає одну з найважливіших опцій.

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Користувачі скаржаться, що на телефонах Pixel погано працює будильник, повідомляє androidpolice.com. Помилка почала з'являтися після оновлення у квітні цього року. Зокрема, будильники на смартфонах Pixel не спрацьовують за розкладом. Люди отримують повідомлення "Пропущений будильник", причому там говориться, що "будильник не спрацював з невідомої причини".

Будильник Pixel не спрацьовує з незрозумілої причини (скріншот) Фото: androidpolice.com

Поки що проблема не виглядає масовою — але водночас вона і не є одиничним збоєм, оскільки у відповідному треді на Reddit зафіксовано скарги кількох користувачів (і є такі, які заявляють, що помилка повторювалася в них не один раз).

Звернення до служби підтримки Google поки теж не дало результатів — у компанії заявили, що ще не розібралися, у чому проблема, і шукають "шляхи виправлення". Можливо, якщо кількість скарг побільшає, це прискорить події, зазначає видання.

Більшість постраждалих користувачів, які зіткнулися з несправним будильником, використовували стабільну збірку Android, а не програму Android Beta. Однак це вже не вперше, коли будильник Pixel поводиться дивно. Про схожі інциденти власники телефонів Pixel 9 повідомляли і в березні цього року — але тоді будильники відключалися самі по собі. Очевидно, цього разу системна помилка не дає будильнику спрацювати взагалі.

Зазначимо, що смартфони Pixel і раніше потрапляли в неприємності. Наприклад, у моделі Pixel 9 Pro Fold виявлялися проблеми з підключенням.

Крім того, компанія Google переносила випуск свого бюджетного смартфона Pixel 9a. Він вийшов на місяць пізніше запланованого — у квітні замість березня нинішнього року, а причиною затримки називалася "проблеми з якістю компонентів".

Ще стало відомо, що популярні телефони почали загорятися. Google була змушена вживати екстрених заходів після того, як власники телефонів Pixel 6a (2022 року випуску) стали скаржитися, що їхні смартфони загорілися.