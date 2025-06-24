У популярних смартфонів знайшовся жахливий недолік: на що скаржаться користувачі

Смартфон Pixel 9 Pro Fold від Google вважається успіхом для компанії. Він вийшов восени минулого року — проте вже менше ніж через рік після випуску користувачі стали скаржитися на якість підключення.

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Складнощі з підключенням спостерігаються не тільки в тих, хто живе в "проблемних" районах, зазначає androidpolice.com. Навіть у локаціях, де з сигналом усе гаразд, користувачі обурюються, що підключення або слабке, або взагалі відсутнє.

Проблеми стосуються не тільки стільникового зв'язку, а й підключення Wi-Fi. "Я можу сидіти у своєму офісі поруч із маршрутизатором, і телефон показуватиме одну смужку підключення", — заявив один із незадоволених користувачів.

У Pixel 9 Pro Fold бувають серйозні проблеми з підключенням Фото: androidpolice.com

Також користувачі стверджують, що на ситуацію ніяк не впливало оновлення програмного забезпечення. Люди пробували різні способи розв'язання проблеми — наприклад, знімали чохол з телефону — однак картина залишалася незмінною. У Pixel 9 Pro Fold тривали перебої з підключенням — і користувачі доходять висновку, що Google просто не може розв'язати проблему за допомогою програмного забезпечення.

Покладалися надії і на вихід оновлення Android 16, але і це не поліпшило ситуацію, а подекуди — навіть погіршило. "Google варто було б більше часу приділяти поліпшенню функціональності своїх пристроїв, а не поліпшенню зовнішнього вигляду програмного забезпечення", — резюмують користувачі Pixel 9 Pro Fold.

Нагадаємо, телефони Pixel від Google вже не раз потрапляли в неприємності. Одна з них якраз була пов'язана з виходом оновлення Android 16.

Раніше Фокус писав, що операційна система Android 16 "ламає" популярні смартфони. Тоді йшлося про виявлені користувачами баги — причому вони були зафіксовані на всіх телефонах Pixel. Одна з виявлених помилок зачіпала жест "Назад", інша — тимчасово порушувала роботу навігаційної панелі з трьох кнопок, причому без будь-якої очевидної причини.

Ще стало відомо, що популярні телефони почали загорятися. Компанія Google була змушена вживати екстрених заходів після того, як власники телефонів Pixel 6a (2022 року випуску) стали скаржитися, що їхні смартфони загорілися. Крім того, нещодавно Google оголосила і про програму заміни акумуляторів для телефонів Pixel 7a зі здутими батареями.

Також слід зазначити, що Google переносила випуск свого бюджетного смартфона Pixel 9a. Телефон вийшов на місяць пізніше запланованого — у квітні замість березня нинішнього року, і причиною затримки називалася "проблеми з якістю компонентів".