Обережно! Популярні телефони почали загорятися: що важливо знати користувачам

Компанія Google вживає екстрених заходів для запобігання інцидентів, пов'язаних із телефонами Google Pixel 6a 2022 року випуску. Цьому передували повідомлення власників таких телефонів про те, що їхні смартфони загорілися.

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Категорія телефонів Pixel 6a отримає обов'язкове оновлення програмного забезпечення, внаслідок якого ємність акумулятора та продуктивність зарядки телефону знизяться після досягнення 400 циклів. Про це пише techradar.com.

Такі заходи мають знизити ризик потенційного перегріву батареї. Утім, як зазначає видання, це сумнівна розрада для користувачів — адже в результаті телефон заряджатиметься повільніше і гірше триматиме зарядку, а моделі лише три роки.

У мережі тим часом демонструють фото згорілих телефонів.

Згорілий Google Pixel 6a Фото: Android Authority

Власникам смартфонів Google Pixel 6a радять особливо уважно стежити за своїми ґаджетами — чи не перегрівається телефон, чи не здувається акумулятор тощо. Видання зазначає, що такі проблеми, звісно, можливі з будь-яким телефоном, але смартфони Pixel, схоже, входять до категорії підвищеного ризику. До того ж, за даними ресурсу, схожі проблеми відзначалися й у моделей Pixel 7a.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що остання бета-версія Android 16 тепер дає змогу регулювати заряд батареї смартфона Pixel. Функцію допомоги батареї додали після того, як були зафіксовані скарги користувачів на загоряння телефонів.

Також слід зазначити, що Google переносила випуск бюджетного смартфона Pixel 9a. Телефон вийшов на місяць пізніше запланованого — у квітні замість березня нинішнього року, і причиною затримки називалася "проблеми з якістю компонентів". Крім того, нещодавно Google оголосила про програму заміни акумуляторів для телефонів Pixel 7a зі здутими батареями.

Ще Фокус повідомляв, що смартфони Google Pixel зіткнулися з проблемою швидкої розрядки батареї. Як заявили представники компанії Google, причиною такої поведінки акумулятора став додаток Instagram. Вони порадили клієнтам переконатися, що на телефоні встановлено саме останню версію цього додатка.