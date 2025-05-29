Популярний додаток "зжирає" зарядку телефону: як це виправити

Компанія Google виявила, що додаток Instagram, який налічує 2 мільярди користувачів, став причиною швидкого розрядження акумулятора на деяких мобільних пристроях. Зокрема, проблема торкнулася смартфонів Google Pixel.

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Про це повідомляє The Sun.

Неясно, чи стикалися з такою самою проблемою інші телефони, що працюють на базі Android. У будь-якому разі, Instagram уже випустило оновлення, що виправляє таку помилку.

Про випуск програми повідомили самі розробники Instagram, а представники Google на форумі підтримки Android незабаром підтвердили цю інформацію.

Розробники рекомендують користувачам переконатися, що у них встановлено останню версію програми Instagram (збірка 382.0.0.49.84). Також вони дали кілька супутніх рекомендацій щодо батареї смартфона.

Зменшіть яскравість

На енергоспоживання може впливати дисплей телефона: що він яскравіший, то швидше розряджається акумулятор. Ви можете зменшити яскравість вручну, або ж налаштувати автоматичну яскравість екрана, щоб ваш телефон підлаштовувався під оптимальну яскравість навколишнього освітлення.

Можна піти ще далі й активувати так званий темний режим.

Вимкніть мережеві дані

Вимкнення мобільних даних теж може допомогти заощадити заряд батареї. Передачу даних можна відключити, коли перебуваєте вдома, і замість цього використовувати домашній Wi-Fi. А можна і зовсім перевести телефон у режим польоту, щоб заблокувати всі з'єднання.

"Розумна" батарея

Стануть у пригоді також функції адаптивної батареї та оптимізації її роботи.

Щоб додатки використовували акумулятор вашого телефона лише тоді, коли це справді необхідно, фахівці Google радять увімкнути функцію Adaptive Battery.

І у зв'язку з тим, що проблема з Instagram торкнулася саме телефонів Google Pixel, нагадують: "Акумулятор Pixel вивчає вашу поведінку й оптимізує свою роботу на основі даних про останнє використання додатків".

Раніше Фокус писав про казус, коли грабіжники похвалилися своєю здобиччю в Instagram і були заарештовані. Це сталося в США, а троє злочинців пограбували ювелірний бутік у Беверлі-Хіллз. Забутий на місці злочину телефон і став одним із ключових доказів.