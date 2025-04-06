Нахабні грабіжники похвалилися своєю здобиччю в Instagram і були заарештовані

Влада США повідомила про ухвалення вироків трьом злочинцям, які вчинили зухвале пограбування ювелірного бутіка в Беверлі-Гіллз на суму 2,6 мільйона доларів.

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Про це пише France 24. Одним із ключових доказів у розслідуванні став мобільний телефон, випадково залишений на місці злочину, а також публікації в Instagram, де один із грабіжників хвалився здобиччю.

Інцидент стався у 2022 році. Троє чоловіків — Ладелл Тарп (39 років), Джиммі Лі Вернон (33 роки) і Дешон Белл (22 роки) — увірвалися до магазину серед білого дня з кувалдами і ломами, погрожуючи персоналу і покупцям. Вони втекли з коштовностями, включно з намистом, браслетами і годинниками. Один з автомобілів, використаних під час втечі, виявився викраденим незадовго до пограбування.

Під час нальоту з кишені Вернона випав мобільний телефон, який згодом допоміг слідству встановити особи злочинців. Ще одним важливим доказом стали фотографії, опубліковані Тарпом в Instagram, де він демонстрував великі суми готівки і називав себе учасником "банди грабіжників".

Ілюстративне фото Фото: Yasin AKGUL

У понеділок, 31 березня, суд визнав усіх трьох винними. Белл отримав один рік тюремного ув'язнення, Вернон — шість років і вісім місяців. У понеділок було винесено вирок Тарпу — сім років у федеральній в'язниці.

"Ми не потерпимо нахабних злочинів проти малого бізнесу округу Лос-Анджелес. За подібні дії слідує суворе покарання", — заявив виконувач обов'язків прокурора США Джозеф Макналлі.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка змінила замки у 80 квартирах і продала їх своїм близьким. У Китаї розкрито шокуючу аферу, в якій Ван Вей 5 років незаконно торгувала нерухомістю, підробивши документи на право власності. Загальний збиток від її дій склав близько 24 мільйонів юанів (приблизно 3,3 мільйона доларів США).

Також стало відомо, що чоловік навмисно підірвав свій будинок. У день події Ендрю МакКубін повідомив сусідам, що відчуває запах газу, і навіть пожартував, що вони всі злетять у повітря. Комунальні служби про проблему він не попередив.