Наглые грабители похвастались своей добычей в Instagram и были арестованы

Власти США сообщили о вынесении приговоров трем преступникам, совершившим дерзкое ограбление ювелирного бутика в Беверли-Хиллз на сумму 2,6 миллиона долларов.

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Об этом пишет France 24. Одной из ключевых улик в расследовании стал мобильный телефон, случайно оставленный на месте преступления, а также публикации в Instagram, где один из грабителей хвастался добычей.

Инцидент произошел в 2022 году. Трое мужчин — Ладелл Тарп (39 лет), Джимми Ли Вернон (33 года) и Дешон Белл (22 года) — ворвались в магазин среди бела дня с кувалдами и ломами, угрожая персоналу и покупателям. Они скрылись с драгоценностями, включая ожерелья, браслеты и часы. Один из автомобилей, использованных при побеге, оказался угнанным незадолго до ограбления.

Во время налета из кармана Вернона выпал мобильный телефон, который впоследствии помог следствию установить личности преступников. Еще одним важным доказательством стали фотографии, опубликованные Тарпом в Instagram, где он демонстрировал крупные суммы наличных и называл себя участником "банды грабителей".

Иллюстративное фото Фото: Yasin AKGUL

В понедельник,31 марта, суд признал всех троих виновными. Белл получил один год тюремного заключения, Вернон — шесть лет и восемь месяцев. В понедельник был вынесен приговор Тарпу — семь лет в федеральной тюрьме.

"Мы не потерпим наглых преступлений против малого бизнеса округа Лос-Анджелес. За подобные действия следует суровое наказание", — заявил исполняющий обязанности прокурора США Джозеф Макналли.

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