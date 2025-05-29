Популярное приложение "сжирает" зарядку телефона: как это исправить

Компания Google выявила, что приложение Instagram, которое насчитывает 2 миллиарда пользователей, стало причиной быстрой разрядки аккумулятора на некоторых мобильных устройствах. В частности, проблема затронула смартфоны Google Pixel.

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Об этом сообщает The Sun.

Неясно, сталкивались ли с такой же проблемой другие телефоны, работающие на базе Android. В любом случае, Instagram уже выпустило обновление, исправляющее такую ошибку.

О выпуске приложения сообщили сами разработчики Instagram, а представители Google на форуме поддержки Android вскоре подтвердили эту информацию.

Разработчики рекомендуют пользователям убедиться, что у них установлена ​​последняя версия приложения Instagram (сборка 382.0.0.49.84). Также они дали несколько сопутствующих рекомендацией относительно батареи смартфона.

Уменьшите яркость

На энергопотребление может влиять дисплей телефона: чем он ярче, тем быстрее разряжается аккумулятор. Вы можете уменьшить яркость вручную, или же настроить автоматическую яркость экрана, чтобы ваш телефон подстраивался под оптимальную яркость окружающего освещения.

Можно пойти еще дальше и активировать так называемый темный режим.

Отключите сетевые данные

Отключение мобильных данных тоже может помочь сэкономить заряд батареи. Передачу данных можно отключить, когда находитесь дома, и вместо этого использовать домашний Wi-Fi. А можно и вовсе перевести телефон в режим полета, чтобы заблокировать все соединения.

«Умная» батарея

Пригодятся также функции адаптивной батареи и оптимизации ее работы.

Чтобы приложения использовали аккумулятор вашего телефона только тогда, когда это действительно необходимо, специалисты Google советуют включить функцию Adaptive Battery.

И в связи с тем, что проблема с Instagram затронула именно телефоны Google Pixel, напоминают: «Аккумулятор Pixel изучает ваше поведение и оптимизирует свою работу на основе данных о последнем использовании приложений».

Ранее Фокус писал о казусе, когда грабители похвастались своей добычей в Instagram и были арестованы. Это произошло в США, а трое преступников ограбили ювелирный бутика в Беверли-Хиллз. Забытый на месте преступления телефон и стал одной из ключевых улик.