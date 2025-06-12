В Android-смартфонів тепер не буде проблем із батареями: допоміг один трюк

Після того, як власники телефонів Pixel стали скаржитися на серйозні проблеми з акумулятором, знайшлося несподіване рішення. Остання бета-версія Android 16 тепер дає змогу регулювати заряд батареї смартфона Pixel.

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Про це повідомляє androidauthority.com.

Видання зазначає, що оновлення Android 16 QPR1 beta 2 додало функцію допомоги у вимірюванні стану акумулятора. Спочатку функцію тестували для моделі Pixel 9a, але тепер вона стає доступною і для власників інших моделей Pixel.

Функція підтримки батареї (скріншот) Фото: androidauthority.com

На сторінці підтримки Google зазначається, що функція допомоги "регулює максимальну напругу батареї". Таке регулювання відбувається поетапно, починаючи з 200 циклів заряджання і до 1000 циклів. Компанія звертає увагу, що користувачі можуть замінити деяке зменшення терміну служби батареї та "невеликі зміни" в продуктивності зарядки.

Раніше Google підтверджувала, що допомога в стані батареї є обов'язковою на Pixel 9a, але необов'язковою функцією на інших телефонах Pixel. Тут варто зауважити, що це підтвердження з'явилося після того, як компанія відклала випуск Pixel 9a через "проблеми з якістю компонентів". Презентація була запланована на березень нинішнього року, але через затримку відбулася у квітні.

Що стосується скарг на акумулятори, то вони надходили від власників старіших моделей. Наприклад, за інформацією видання, кілька користувачів повідомляли, що їхній Pixel 6a загорівся під час підключення до зарядного пристрою (при цьому використовувалася так звана універсальна зарядка — тобто не оригінального виробника).

Крім того, нещодавно Google оголосила про програму заміни акумуляторів для телефонів Pixel 7a зі здутими батареями. До того компанія випустила оновлення для деяких моделей Pixel 4a, яке різко скоротило термін служби акумулятора. Google не озвучувала офіційну причину цього оновлення, однак стало відомо, що деякі акумулятори Pixel 4a наражалися на ризик перегріву.

Раніше Фокус писав про п'ять нових корисних функцій Android 16. Серед таких функцій — оновлена панель швидких налаштувань, боротьба з шахраями, які можуть заблокувати вкрадений телефон, захист від шкідливого ПЗ, а також посилений захист конфіденційності.

Також стало відомо, що після виходу оновлення деякі смартфони Samsung доведеться викинути. Це пов'язано з тим, що їхній життєвий цикл закінчується. Наприклад, що стосується оновлення Android 16, то лише кілька пристроїв Samsung будуть оновлені до фірмової оболонки One UI 8.