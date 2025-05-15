Android 16 на підході: 5 нових корисних функцій, про які ви можете ще не знати

Напередодні виходу Android 16, запланованого на червень, компанія Google відкрила деякі деталі. Завдяки цій інформації, а також інсайдерським витокам, користувачі мають уявлення про нові функції — однак деякі з них залишилися поза увагою, хоча є дійсно корисними.

Related video

Про це пише techradar.com.

Видання склало свій рейтинг нововведень, які заслуговують на велику симпатію майбутніх користувачів. При цьому основна частина буде представлена в Android 16, а деякі можуть з'явитися і трохи раніше його виходу. Є й такі, для яких доведеться почекати оновлення Android 16.x.

Повна конфіденційність

Невелика, але потенційно дуже корисна функція безпеки, яку принесе Android 16, — це автоматичне приховування конфіденційних повідомлень на екрані блокування.

Зокрема, він приховає одноразові паролі (OTP), тож їх можна буде побачити тільки після розблокування телефону.

Однак блокуватися вони будуть не завжди. Такі повідомлення будуть приховані тільки в "сценаріях з вищим ризиком", наприклад, коли ваш пристрій не під'єднаний до Wi-Fi і не був нещодавно розблокований — що припускає, що його могли загубити або вкрасти.

Війна шахраям

Телефонні аферисти вигадують дедалі витонченіші способи обдурити людей. Але Android 16 міститиме функції безпеки під час виклику, які не дадуть змоги користувачам змінювати налаштування доступності для будь-якої програми.

Ці функції також не дозволять користувачам вмикати дозвіл "Встановлення невідомих застосунків" під час розмови.

Шахраї часто переконують людей увімкнути ці функції, щоб отримати доступ до телефону, тож блокування під час дзвінків стане в пригоді для безпеки.

Оновлена панель швидких налаштувань

Однією з функцій, не пов'язаних із безпекою, є новий дизайн панелі швидких налаштувань, яка в Android 16 міститиме плитки, що змінюють розмір, і нову анімацію.

Таким чином, загалом швидкі налаштування мають бути зручнішими для роботи, а доступ до ключових налаштувань прискориться.

Захист від шкідливого ПЗ

Шкідливі програми можуть наразити ваш телефон на небезпеку, але з Android 16 їх буде легше виявити. Наприклад, буде додано новий набір правил на пристрої, які шукатимуть текстові або дублюючі шаблони для швидкого визначення категорії шкідливих програм, а потім попередять вас ще до встановлення програми, якщо вона відображає ці шаблони.

Крім того, користувач отримає попередження, якщо застосунок змінить свій значок. Така зміна значка іноді використовується шкідливими застосунками, щоб ускладнити користувачам пошук і видалення їх після завантаження.

Скористатися вкраденим телефоном не вийде

Android 16 надасть можливість додати контрольне запитання до функції віддаленого блокування.

Remote Lock дає змогу вам віддалено заблокувати ваш телефон з іншого пристрою, що може вам знадобитися, якщо ваш телефон загублено або вкрадено. Але наразі, якщо хтось має доступ до браузера, в якому виконано вхід у ваш акаунт Google, він може заблокувати ваш телефон, просто вказавши номер телефону. Контрольне запитання сильно ускладнить завдання зловмисника.

Нагадаємо, оновлення ОС Android 16 офіційно заплановано на другу половину нинішнього року (раніше розробники озвучували дату червень 2025-го). Що стосується першої бета-версії, то вона була представлена в січні цього року.

Також Фокус писав, що в Google придумали, як запобігти подальшому використанню або перепродажу загубленого або вкраденого телефону. Йдеться про скидання налаштувань до заводських налаштувань (FRP).