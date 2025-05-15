Android 16 на подходе: 5 новых полезных функций, про которые вы можете еще не знать

Накануне выхода Android 16, запланированного на июнь, компания Google приоткрыла некоторые детали. Благодаря этой информации, а также инсайдерским утечкам, у пользователей есть представление о новых функциях – однако некоторые из них остались без внимания, хотя действительно полезны.

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Об этом пишет techradar.com.

Издание составило свой рейтинг новшеств, которые заслуживают на большую симпатию будущих пользователей. При этом основная часть будет представлена в Android 16, а некоторые могут появиться и чуть раньше его выхода. Есть и такие, для которых придется подождать обновления Android 16.x.

Полная конфиденциальность

Небольшая, но потенциально очень полезная функция безопасности, которую принесет Android 16, — это автоматическое скрытие конфиденциальных уведомлений на экране блокировки.

В частности, он скроет одноразовые пароли (OTP), так что их можно будет увидеть только после разблокировки телефона.

Однако блокироваться они будут не всегда. Такие уведомления будут скрыты только в «сценариях с более высоким риском», например, когда ваше устройство не подключено к Wi-Fi и не было недавно разблокировано — что предполагает, что оно могло быть утеряно или украдено.

Война мошенникам

Телефонные аферисты придумывают все более изощренные способы обмануть людей. Но Android 16 будет содержать функции безопасности во время вызова, которые не позволят пользователям изменять настройки доступности для любого приложения.

Эти функции также не позволят пользователям включать разрешение «Установка неизвестных приложений» во время разговора.

Мошенники часто убеждают людей включить эти функции, чтобы получить доступ к телефону, поэтому блокировка во время звонков очень пригодится для безопасности.

Обновленная панель быстрых настроек

Одной из функций, не связанных с безопасностью, является новый дизайн панели быстрых настроек, которая в Android 16 будет включать в себя изменяемые размеры плиток и новую анимацию.

Таким образом, в целом быстрые настройки должны быть более удобными для работы, а доступ к ключевым настройкам ускорится.

Защита от вредоносного ПО

Вредоносные приложения могут поставить под угрозу ваш телефон, но с Android 16 их будет легче обнаружить. Например, будет добавлен новый набор правил на устройстве, которые будут искать текстовые или двоичные шаблоны для быстрого определения категории вредоносных программ, а затем предупредят вас еще до установки приложения, если оно отображает эти шаблоны.

Кроме того, пользователь получит предупреждение, если приложение изменит свой значок. Такое изменение значка иногда используется вредоносными приложениями, чтобы затруднить пользователям поиск и удаление их после загрузки.

Воспользоваться украденным телефоном не получится

Android 16 предоставит возможность добавить контрольный вопрос к функции удаленной блокировки.

Remote Lock позволяет вам удаленно заблокировать ваш телефон с другого устройства, что может вам понадобиться, если ваш телефон был утерян или украден. Но в настоящее время, если кто-то имеет доступ к браузеру, в котором выполнен вход в ваш аккаунт Google, он может заблокировать ваш телефон, просто указав номер телефона. Контрольный вопрос сильно осложнит задачу злоумышленника.

Напомним, обновление ОС Android 16 официально запланировано на вторую половину нынешнего года (ранее разработчики озвучивали дату июнь 2025-го). Что касается первой бета-версии, то она была представлена в январе этого года.

Также Фокус писал, что в Google придумали, как предотвратить дальнейшее использование или перепродажу потерянного или украденного телефона. Речь идёт о сбросе настроек к заводским настройкам (FRP).