Украденным телефоном воспользоваться больше не получится: что придумали в Google

Google улучшает функцию защиты Android, чтобы предотвратить использование или перепродажу украденных гаджетов.

Related video

Об этом сообщает androidauthority.com.

Речь идёт о сбросе настроек к заводским настройкам (FRP). Новую функцию анонсировали на выставке Android Show: I/O Edition, и она будет направлена на полную блокировку несанкционированного использования до тех пор, пока предыдущее право собственности не будет подтверждено с помощью учетной записи Google или блокировки экрана.

Android 15 уже усилил защиту FRP от распространенных обходов, а новая мера безопасности, скорее всего, будет запущена позже в этом году – возможно, в Android 16 QPR.

Вы можете сбросить настройки телефона Android до заводских несколькими способами. Однако запуск сброса через меню восстановления Android или службу Google Find My Device активирует именно Factory Reset Protection (FRP). Во время настройки после такого сброса от вас потребуется подтвердить право собственности, войдя в ранее связанную учетную запись Google или введя прежний PIN-код, пароль или графический ключ блокировки экрана устройства. Невыполнение этого шага проверки блокирует завершение настройки, делая устройство непригодным для использования.

В Android 15 Google представила несколько улучшений Factory Reset Protection, специально разработанных для того, чтобы сделать обходы мастера настройки менее эффективными. Например, даже если кто-то обходит мастер настройки, Android 15 блокирует ему возможность добавить новую учетную запись Google, установить новую блокировку экрана или установить новые приложения. Что еще более важно, ни обход мастера настройки, ни включение параметра разработчика «OEM-разблокировка» больше не отключат FRP. Защита остается активной, и ее ограничения применяются до тех пор, пока кто-то успешно не подтвердит право собственности на устройство.

Скриншот Фото: androidauthority.com

На скриншоте, который приведен выше, показано диалоговое окно, предлагающее пользователю «сбросить настройки этого устройства до заводских». В нем объясняется: «Это устройство было сброшено, но аутентификация не удалась во время настройки. Чтобы использовать это устройство, выполните сброс еще раз и введите предыдущую блокировку экрана устройства или учетные данные Google».

Такое диалоговое окно будет появляться всякий раз, когда Android обнаруживает обход мастера настройки, повторяясь после каждой попытки, пока пользователь успешно не подтвердит право собственности. Это обеспечивает надлежащую аутентификацию и гарантирует, что устройство вообще не может быть использовано — даже для базовых функций, таких как телефонные звонки.

Ранее, в апреле этого года, стало известно, что специалисты Google работали над предотвращением "чрезвычайно изощренной атаки", во время которой пользователи Gmail могли нечаянно раскрыть конфиденциальную личную информацию.