Вкраденим телефоном скористатися більше не вийде: що придумали в Google

Google покращує функцію захисту Android, щоб запобігти використанню або перепродажу вкрадених гаджетів.

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Про це повідомляє androidauthority.com.

Йдеться про скидання налаштувань до заводських налаштувань (FRP). Нову функцію анонсували на виставці Android Show: I/O Edition, і вона буде спрямована на повне блокування несанкціонованого використання доти, доки попереднє право власності не буде підтверджено за допомогою облікового запису Google або блокування екрана.

Android 15 вже посилив захист FRP від поширених обходів, а новий захід безпеки, найімовірніше, буде запущений пізніше цього року — можливо, в Android 16 QPR.

Ви можете скинути налаштування телефону Android до заводських кількома способами. Однак запуск скидання через меню відновлення Android або службу Google Find My Device активує саме Factory Reset Protection (FRP). Під час налаштування після такого скидання від вас вимагатимуть підтвердити право власності, увійшовши до раніше пов'язаного облікового запису Google або ввівши попередній PIN-код, пароль або графічний ключ блокування екрана пристрою. Невиконання цього кроку перевірки блокує завершення налаштування, роблячи пристрій непридатним для використання.

В Android 15 Google представила кілька поліпшень Factory Reset Protection, спеціально розроблених для того, щоб зробити обходи майстра налаштування менш ефективними. Наприклад, навіть якщо хтось обходить майстер налаштування, Android 15 блокує йому можливість додати новий обліковий запис Google, встановити нове блокування екрана або встановити нові програми. Що є ще важливішим, ні обхід майстра налаштувань, ні ввімкнення параметра розробника "OEM-розблокування" більше не відключать FRP. Захист залишається активним, і його обмеження застосовуються доти, доки хтось успішно не підтвердить право власності на пристрій.

Скріншот Фото: androidauthority.com

На скріншоті, який наведено вище, показано діалогове вікно, що пропонує користувачеві "скинути налаштування цього пристрою до заводських". У ньому пояснюється: "Цей пристрій було скинуто, але автентифікація не вдалася під час налаштування. Щоб використовувати цей пристрій, виконайте скидання ще раз і введіть попереднє блокування екрана пристрою або облікові дані Google".

Таке діалогове вікно з'являтиметься щоразу, коли Android виявляє обхід майстра налаштування, повторюючись після кожної спроби, поки користувач успішно не підтвердить право власності. Це забезпечує належну автентифікацію і гарантує, що пристрій взагалі не може бути використано — навіть для базових функцій, як-от телефонні дзвінки.

Раніше, у квітні цього року, стало відомо, що фахівці Google працювали над запобіганням "надзвичайно витонченої атаки", під час якої користувачі Gmail могли ненавмисно розкрити конфіденційну особисту інформацію.